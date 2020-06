Morgan Freeman cumple 83 años y Amanda Miguel llega a 64

junio 1, 2020 - 11:05 am





Morgan Freeman1 (Memphis, 1 de junio de 1937) es un actor y director estadounidense, ganador del premio Óscar en 2005 por Million Dollar Baby. Además ha recibido otras nominaciones por sus actuaciones en El reportero de la calle 42 (1987), Paseando a Miss Daisy (1989), Cadena perpetua (1994) e Invictus (2009). También ha ganado los premios Globo de Oro y SAG. Es el narrador de Through the Wormhole.

Su extensa carrera incluye otros éxitos de taquilla como Brubaker (1980), Sin perdón (1992), Tiempos de gloria (1989), Se7en (1995), Deep Impact (1998), Pánico nuclear (2002), Bruce Almighty (2003), The Bucket List (2007), Wanted (2008), tres entregas de la saga de Batman (Batman Begins, 2005; The Dark Knight, 2008 y The Dark Knight Rises, 2012) Lucy (2014) y la comedia Ted 2 (2015).

La noche del 3 de agosto de 2008 Freeman sufrió un accidente automovilístico en el estado de Misisipi y fue ingresado en un hospital de la ciudad de Memphis con pronóstico grave. Tras haber pasado por el quirófano, donde tuvo que ser operado, recibió el alta hospitalaria seis días después.

Amanda Miguel celebra hoy 61 años de vida, es una cantante, compositora y pianista argentina naturalizada mexicana desde el año 2000. Está casada con el cantante Diego Verdaguer, con quien procreó a la también cantante Ana Victoria.

Su más reciente material discográfico de corte regional mexicano (ranchero), segundo de su carrera, fue lanzado en diciembre de 2008 y se llama «Anillo de compromiso» e incluye 12 temas.

Por su parte, tal día hoy nació Andy Griffith quien fuese un actor, humorista y productor estadounidense, conocido principalmente por su papel en la serie Matlock, donde interpretaba a un abogado sureño.

Se le recuerda también por su actuación en la comedia El Show de Andy Griffith, en la que interpretaba a un jefe de policía de Carolina del Norte y la serie de ciencia-ficción Código Recate.

Griffith murió en Carolina del norte el 3 de julio del 2012 a los 86 años de edad.

Noticia al Día/Agencias