Mike Pompeo sobre designación de rectores: Maduro manipula la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente un nuevo CNE

junio 15, 2020 - 11:03 am

El Secretario del Estado de EE.UU., Mike Pompeo, condenó este lunes 15 de junio, la designación de las nuevas autoridades rectoras del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Pompeo a través de un comunicado de prensa emitido por su departamento, aseguró que la elecciones libres son el camino para salir de la crisis en la que se encuentra Venezuela.

A juicio de este representante de la administración de Donald Trump, lo ocurrido el pasado 12 de junio es solo un nuevo caso de «manipulación» de la Constitución Nacional venezolana, que harán imposible un proceso electoral que exprese la voluntad del pueblo.

«Los venezolanos merecen un CNE independiente. La Constitución venezolana le da a la Asamblea Nacional elegida democráticamente la responsabilidad de elegir a los miembros del CNE. Sin seguir este proceso, las elecciones que representan la voluntad del pueblo son imposibles», afirma el comunicado.

«El régimen ha seleccionado un CNE que sellará sus decisiones e ignorará las condiciones requeridas para las elecciones libres. Como hemos dicho anteriormente, un CNE independiente es un requisito previo central para elecciones libres y justas», puntualiza Pompeo.

Maduro's corrupt court took the 1st steps towards rigging the next election in his favor. These actions delay the return to free & fair elections & prolong the suffering of the Venezuelan people. The world must support @AsambleaVE & the Venezuelan people. https://t.co/YrP7xI7m9O.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2020