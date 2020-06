Michael Jordan donará $100 millones a favor de la igualdad racial

junio 5, 2020 - 5:44 pm

En medio de la ola de protestas contra el racismo en Estados Unidos, el legendario ex jugador de la NBA Michael Jordan anunció este viernes 5 de junio que donará 100 millones de dólares a organizaciones que trabajan por la igualdad racial y la justicia social.

La ex estrella de los Chicago Bulls, junto a su compañía Jordan Brand, distribuirá esa cantidad en los próximos 10 años a «organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación», dijo un comunicado difundido por Estee Portnoy, vocera de Jordan.

Jordan, que en el pasado fue criticado por no comprometerse con causas raciales y sociales, ha sido una de las figuras del deporte que han alzado la voz en los últimos días sumándose a la indignación nacional por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de Minneapolis.

«Black Live Matters» (Las vidas de las personas negras importan)», recalcó el comunicado de Jordan. «Esta no es una declaración controvertida. Hasta que el arraigado racismo que hace que las instituciones de nuestro país fallen sea completamente erradicado, seguiremos comprometidos a proteger y mejorar las vidas de las Personas Negras».

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ

— Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020