Messi marcó su gol 700 como profesiona ‘a lo Panenka’ (VIDEO)

junio 30, 2020 - 6:15 pm

Lionel Messi marcó su gol 700 como profesional luego de anotar un penal en el minuto 50′ durante el partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, disputado este martes 29 de junio en el Camp Nou, que finalizó con empate 2-2.

Con esta diana, transformada de manera magistral, el argentino se une a Josef Bican, Romário, Pelé, Ferenc Puskás, Gerd Müller y Cristiano Ronaldo, como los únicos jugadores que lograron convertir más de 700 tantos en su carrera.

En esa lista de históricos, Cristiano y Messi son los únicos jugadores activos que llegan a esa importante cifra goleadora. Al portugués le tomó 974 partidos llegar a este número, mientras que el argentino lo logró en 862 encuentros.

Como el Camp Nou como escenario, corría el minuto 49 del encuentro entre catalanes y colchoneros, cuando Felipe Augusto cometió una falta sobre Semedo dentro del área del Atleti que el árbitro sentenció como penal.

Con Jan Oblak como único obstáculo para marcar su gol 700, Messi se posicionó detrás del esférico y cuando el colegiado dio la orden decidió picar el balón por todo el centro.

El esloveno se inclinó hacia su izquierda y no pudo evitar la diana del capitán azulgrana que puso el 2-1 e ingresó en los libros de historia.

There it is – No. 700 for Messi. 👏

— theScore (@theScore) June 30, 2020