Más de 400 venezolanos varados en la Isla de Saint-Martín solicitan vuelo humanitario

Desde que inició la cuarentena motivada por la pandemia por el COVID-19 muchos han sido los aeropuertos que han tenido que cerrar y cancelar miles de vuelos, por lo que muchos venezolanos se encuentran varados en distintos destinos.

En este sentido los connacionales que se encuentran desde el mes de marzo en la Isla de Saint-Martín, tienen boletos de retorno al país debido a que viajaron solo por turismo, otros hacían vida allá, sin embargo también desean regresar a Venezuela.

Por esta razón solicitan al Gobierno Nacional, que habilite un vuelo humanitario para poder volver a sus hogares, alegan que pronto comienza la temporada de los huracanes y temen que su situación empeore.

Aseguran que se les hace imposible costear los gastos de hospedaje, comida, salud debido a que no tienen empleo para permanecer en ese lugar. Recordemos que en los países bajos la principal fuente de ingreso es el turismo y en estos momentos esta industria está detenida.

on aproximadamente 400 connacionales que hacen esta solicitud al presidente de la República, entre ellos se encuentran personas con edad avanzada que tiene enfermedades patológicas, una de ellas tuvo casi un coma diabético y aun tiene una deuda en el hospital, al igual que una venezolana que se encuentra en estado y estima dar a luz el próximo mes y no sabe cómo hacer debido a que no cuenta con dinero para costear su parto y desea que su hijo nazca en tierras venezolanas, señaló Candy García.

Asimismo, García manifestó que muchos han sido desalojados y son víctimas de oficiales del Departamento de Inmigración, que pese a la actual situación continúan haciendo redadas y despojándolos de sus pasaportes, indicando que en cuanto reactiven los vuelos los retornarán a su país con un estatus de «deportados».

