Los videitos y una entrevista reveladora de Adriana Marval, una Chica Polar llena de sueños

junio 1, 2020 - 9:12 am

Entrevista a https://www.elinformador.com.ve/

La neoespartana de 29 años de edad aún es recordada por su participación en la edición 2014 del certamen de belleza, en el que su respuesta fue para muchos la mejor aún cuando la corona fue a la cabeza de Deborah Menicucci. La situación despertó los más variopintos comentarios, y no precisamente para bien. Por cosas de la vida, hoy las dos trabajan en el mismo canal.

Esta pisciana que se defiende la preparación personal a todo nivel como fórmula para el éxito, se estrenó este 2019 como una de las Chicas Polar, también lleva un espacio propio de TV y apuesta tanto al país como a su actual relación sentimental de la que dijo, nada más y nada menos, que es la pareja de su vida.

Conversó con Estancia, la revista, y nos contó desde anécdotas, pasando por el poder de su mente, hasta importantes recuerdos de su reciente pero ascendente carrera.

Hay una evolución a nivel personal y profesional, siento que la Adriana del 2014 no tenía la misma seguridad y obviamente la experiencia que tiene ahora, evidentemente me falta mucho por vivir y aprender, sin embargo hay más confianza en mí, y no se trata de sentirme superior a los demás, sino de hacer consciente que soy capaz de lograr mis propósitos.

Desde que comenzaste en el medio hasta ahora, ¿cuál ha sido el aprendizaje más contundente que has tenido?

El mayor aprendizaje que puedo compartir, y que hasta ahora a mí me ha funcionado, es lo importante de la preparación y el estudio constante. Ese es el aporte o la mejor inversión que una persona puede hacer por sí mismo.

¿Cómo es tu rutina diaria?

Me levanto muy temprano, hago mi rutina cardiovascular en ayunas, preparo mi desayuno y merienda del día, en casa me maquillo y alisto para luego salir a Televen, allí en camerino comparto con el equipo y leemos el guion minutos antes de ir al aire, al terminar voy a mi casa a almorzar y a las 2pm estoy en vivo por el programa EN FOCO transmitido por VivoPlay y TVVenezuela en los EEUU. En las tardes voy al gym, 3 días a la semana y el resto diligencias que nunca faltan.

Aún muchos sienten que aquella Adriana Marval que contestó tan bien en el Miss Venezuela Mundo 2014, merecía ganar esa edición del concurso. A cinco de años de aquel capitulo, ¿sientes que Adriana Marval merecía ese triunfo?

Al igual que aquel momento me siento feliz y conforme con el resultado, logré lo que quería, y era ser recordada por una buena participación y que eso sirviera como plataforma para entrar a la televisión.

Indistintamente de tu respuesta, cuéntanos ¿qué dejaron en ti esas experiencias?

Me hace feliz saber que han pasado cinco años y la gente aún tiene un buen recuerdo de mi. Pero sin duda uno imborrable fue el recibimiento que me hicieron a mi llegada en el aeropuerto de Margarita. Para ellos siempre seré su Miss Venezuela Mundo y yo, mas honrada no me puedo sentir.

Sobre la base de esas vivencias, ¿qué le aconsejas a tantas chicas que se desviven por participar a concurso de belleza?

Mi consejo es que si ese es su sueño, que vayan tras él, pero teniendo claro que es muy importante cultivar la madurez y seguridad en sí mismas.

Háblanos de tu experiencia en TV, ¿dónde te has sentido más cómoda: en Lo Actual o en Vitrina, y por qué?

Indudablemente en Vitrina, el poder de la mente es tan fuerte que terminé de la forma más inesperada en el lugar donde quería estar. Sin embargo, muy buenas experiencias y aprendizajes me dejó mi paso por Lo Actual.

¿Cómo fue que te convertiste en Chica Polar?

Todo fue gracias a un productor muy querido de Televen, lo conocí cuando estaba en lo Actual, él envió mis fotos, y en muy pocos días me llamaron a casting. Ser Chica Polar es uno de los más grandes logros que considero en mi carrera, ha sido un proyecto que me ha generado gran proyección en todos los niveles. He vivido experiencias maravillosas que me han llenado de mucho orgullo, porque comparto la misma entrega, dedicación y las ganas de seguir creciendo apostándole a Venezuela.

En relación a mi preparación física, estuvo a cargo de @LUGO_TRAINER, fueron 2 meses de entrenamiento y un régimen alimenticio, que me ayudaron a estar en forma tanto para las fotos del calendario como para el lanzamiento oficial.

¿Qué hace y que no haces en tu día de descanso?

Mis días de descanso son en casa, durmiendo mucho jajajaja e inventando en la cocina, me encanta cocinar. Lo que No hago, es usar las redes, en esos días me desaparezco jajajajaja

Tenemos entendido que estás con un proyecto llamado “En todo con Adriana Marval”. ¿es cierto eso?, si es así, cuéntanos de qué se trata y qué significa esta nueva faceta.

Esta faceta me encanta, es un proyecto para TV que quería hacer desde hace mucho tiempo, es un espacio en el que podrán encontrar temas relacionados con la salud, belleza, motivación, inspiración y además cuento con el aporte de especialistas en las diferencias áreas que también asumen el compromiso de orientar, a través de sus conocimientos.

Sobre tu cuidado personal

Con cuál frecuencias te ejercitas y cuál es la parte que más te cuesta (o disgusta) entrenar?

Entreno tres veces a la semana, me gusta entrenar abdomen y glúteos.

Qué es lo que más debes cuidar de tu alimentación?

Comer dulces, de hecho tengo ya tiempo de haber eliminado en gran parte el azúcar y las harinas.

Cuál es la parte de tu cuerpo a la que más dedicas atención: cabello, dientes, piel. ¿Puedes darle un truquito de belleza para las seguidoras y lectoras?

Le dedico más atención al cuidado del cabello y piel. Siempre comparto por mis redes truquitos que a mí me han funcionado, para el cabello, por ejemplo, me gusta aplicarme mascarillas naturales, y para el rostro prefiero desmaquillarme siempre con aceite de coco, también hago exfoliantes con azúcar y el mismo aceite.

¿Cómo te la llevas con las redes sociales?, ¿Cuánto de tu tiempo le dedicas a su manejo?

Tenemos una muy buena relación jajajajaja le dedico bastante tiempo, sin embargo, a veces trato de alejarme un poco y descansar de ellas, porque sin darme cuenta consumo más tiempo de lo debido.

¿La comida (dulce y salado) que te vuelve loca es….?

La comida italiana y brownie caliente con helado de vainilla.

¿Tienes pareja sentimental en este momento?

Si

Si respondes afirmativamente: Sientes que estás con la pareja exacta y hasta ya hacen planes a futuro, o se están en la fase de conocerse lo suficiente?

Si, siento que estoy con el hombre indicado y con el que visualizo mi futuro.

¿La internacionalización es una etapa que has colocado para cuándo: este año o en 2020?

Por ahora seguiré trabajando en Venezuela, dándole continuidad a todos los proyectos que tengo, sin cerrarme a nuevas propuestas.