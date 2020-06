López Obrador reveló que fue él quien ordenó liberar al hijo del ‘Chapo’ Guzmán

junio 19, 2020 - 1:30 pm

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que él personalmente ordenó detener el operativo en que se capturó y posteriormente se liberó al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán.

El mandatario hizo alusión al operativo en que el Ejército mexicano detuvo al hijo del líder del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Culiacán, en octubre de 2019. Tras la detención del capo, grupos de sicarios con armas de grueso calibre tomaron las calles de la ciudad, lo que fue un factor que influyó en la decisión del mandatario.

«Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas en Culiacán, Sinaloa. Se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente», dijo López Obrador.

Esta es la primera vez que el presidente mexicano reconoce públicamente que él personalmente dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán. El caso cobró una enorme notoriedad, debido a que algunos analistas consideraron que la manifestación de fuerza del crimen organizado puso en evidencia la debilidad del Estado para combatir a los cárteles de la droga.

Originalmente, López Obrador había señalado que la orden para liberar a Ovidio Guzmán había sido dada por el Gabinete de Seguridad y él como presidente había respaldado la decisión de detener el operativo. Tras los hechos, el Gobierno federal cayó en una serie de contradicciones sobre los detalles de la captura y liberación de Guzmán, ya que por ejemplo, la versión inicial señaló que se había detenido al capo en un «patrullaje de rutina» y posteriormente se indicó que se trató de un operativo orquestado semanas atrás.

Meses después, tras la polémica decisión de liberar a Ovidio Guzmán, López Obrador generó una oleada de críticas tras acercarse a la camioneta de María Consuelo Loera, madre del ‘Chapo’ Guzmán y abuela de Ovidio, para saludarla de mano, durante una mira realizada en Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2020.

En dicho encuentro, el presidente mexicano le dijo a la mamá del ‘Chapo’ Guzmán que había recibido su carta, en la que se solicitaba al titular del Ejecutivo ayuda para que la señora pudiera visitar a su hijo en el penal de máxima seguridad en EE.UU., donde se encuentra preso tras ser declarado culpable en un juicio realizado en Nueva York. Una carta que posteriormente fue publicada por el Gobierno mexicano.

EE.UU. y la seguridad en México

Las declaraciones de López Obrador en torno a la liberación de Ovidio Guzmán se produjeron tras afirmar que el Gobierno de México no obedece órdenes de EE.UU. en materia de seguridad.

En este sentido, el mandatario recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, se comunicó con él dos días después de la masacre de las familias LeBarón y Langford, ocurrida en Bavispe, en el estado de Sonora, en noviembre de 2019, para ofrecerle apoyo armado para combatir a los cárteles. Sin embargo, el Ejecutivo mexicano rechazó esta ayuda.

«De manera respetuosa le agradecimos su ofrecimiento y él entendió que nos correspondía a nosotros atender estos casos, como siempre», aseguró. «No vamos a permitir que ningún Gobierno extranjero se inmiscuya en asunto que solo corresponden a autoridades mexicanas, eso es hacer vale nuestra soberanía», agregó.

La estrategia de seguridad en México ha sido cuestionada luego de que el número de homicidios en el país se haya mantenido constante desde la llegada de López Obrador al poder, en diciembre de 2018, aun cuando su administración ha destacado que se ha logrado frenar la tendencia creciente que se ha registrado en el país desde 2015.

Indica #AMLO que, para salvar la vida de más de 200 inocentes, él ordenó detener el operativo y que se dejara en libertad a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.#ConferenciaMañanera pic.twitter.com/nbOgPGaupT — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) June 19, 2020

