Lo que debes saber de la serie Bolívar...una lucha admirable ¿Que es realidad y que es imaginación? (Videos)

Es bueno que sepamos que la serie Bolivar producida en Colombia para Netflix es mas cuento, novela que historia, sin embargo, su argumento engancha y, por ello debe saber que, SEGÚN LA HISTORIADOA INÉS QUINTERO:

Imaginación y ficción imperan sobre la historia: ni Carlos Palacios era un patán poseído por el demonio; ni Pablo Clemente un tonto incapaz e impertinente; ni doña Concepción andaba por la hacienda disponiendo y tomándole la temperatura a los esclavos; ni Josefa Tinoco, la mujer de Juan Vicente, fue la hija del capataz de San Mateo; ni la familia vivía toda junta en la hacienda. Ninguna de esas recreaciones tiene que ver con la historia.

Tampoco tiene asidero alguno con la realidad la visión caricaturizada del representante del rey de España como el villano que irrespeta a los criollos, y que le grita y ningunea a doña Concepción. Prevalece aquí la visión maniquea de la historia patria, según la cual los malos de la película fueron los peninsulares lo cual, finalmente, explica la decisión independentista. Una visión simplista y ampliamente superada hace ya bastantes años por las investigaciones que se han hecho sobre el tema.

Igual sucede con la idealización del noviazgo feliz y romántico entre María Teresa Rodríguez del Toro y Simón Bolívar, un idilio de telenovela que deja por fuera el arreglo económico que estuvo de por medio para la realización de la boda: una gran dote en metálico y numerosas joyas, a lo que se sumó una cantidad adicional para indemnizar a la joven prometida por tener que venir a vivir a América ya que, de lo contrario, Bolívar no podría echarle mano a su fortuna. El arreglo no le sirvió de mucho a la pobre María Teresa: muy rápidamente el trópico impidió que pudiese disfrutar de su enorme dote. El viudo corrió con mejor suerte. Pudo disfrutar su mayorazgo y sanar las heridas de la viudez, en un largo y dispendioso viaje por Europa.

El personaje central: Simón Bolívar, no ofrece sorpresas. Desde la primera escena es el héroe, el Libertador, el hombre providencial que no se equivoca, que tiene claros sus designios y que triunfa frente a la adversidad. Habla como héroe —en modo proclama—, piensa como héroe, gesticula, camina, ordena, actúa como héroe y sus recuerdos también tienen el mismo empaque. Desde su infancia y en su juventud se sembró en él, de manera inevitable, su vocación libertaria.

Esta visión heroica de Bolívar no admite la presencia de otras figuras que puedan competir con su protagonismo. Miranda, por ejemplo, es presentado como un traidor que, por una bolsa de monedas, fue capaz de entregar la I República, al firmar la capitulación de 1812. Varias personas me llamaron precisamente para comentar esta desfiguración tendenciosa de Miranda. No me sorprende en lo absoluto. Encaja perfectamente con la retórica idealizadora de la entrega de Miranda a las autoridades realistas, en la cual Bolívar tuvo participación destacada. La justificación perfecta de este hecho tiene su fundamento en una acción que se presenta como irrebatible: Miranda traicionó a la República, por tanto, merecía ser entregado. No hay reproches que hacerle al protagonista de la serie, todo lo contrario, su acción se corresponde con su determinación de no transigir, cuando se trata de alcanzar la libertad.

Si esto ocurre con Miranda, no quiero ni pensar cómo quedarán Santiago Mariño o Manuel Piar, o Francisco de Paula Santander o cualquier otro que haya disentido, adversado o polemizado con Bolívar: entrarán con toda seguridad en la nómina de los villanos, como corresponde a la simplicidad que acompaña todo relato maniqueo y telenovelesco en el cual sólo hay dos bandos: el de los buenos en donde están el protagonista y quienes lo acompañan y celebran sus éxitos, y el de los malos, que incluye a quienes lo adversan, todos aquellos villanos que a lo largo de la historia se empeñan en obstaculizar e impedir sus triunfos, pero sobre los cuales, finalmente, se impondrá el protagonista para alcanzar su destino. No se necesita más.

No aguanté mucho, la verdad es; tampoco Ariana, mi sobrina querida. Estuvimos viéndola juntas y quedamos verdaderamente impactadas por la superficialidad, la inconsistencia, la debilidad y la inconducencia de la historia. Podemos confesar que no nos atrapó, en lo más mínimo.

Habrá mucha gente que aguantará y seguramente disfrutará los 60 capítulos. Hay para todos los gustos, sin duda y eso es absolutamente sano y conveniente. Pero lo que sí puedo garantizarles es que, cuando terminen de ver esta serie-telenovela, no será mucha historia la que habrán aprendido, sino todo lo contrario. Yo, por mi parte, no pienso dedicarle ni un minuto más de mi tiempo libre.

Protagonizada por Luis Gerónimo Abreu y José Ramón Barreto, Bolívar, una lucha admirable, es una serie colombiana basada en la vida del Libertador de Venezuela, Simón Bolívar. La ficción, escrita por Juana Uribe y producida por Sony Pictures Television y Caracol Televisión, cuenta con 60 capítulos y se estrenó en Netflix el pasado viernes 21 de junio.

La producción que ya está disponible en Latinoamérica y Estados Unidos (USA) , y que llegará a Colombia a través de Caracol TV, cuenta “la vida del prócer antes de convertirse en leyenda, la historia de Simón detrás de Bolívar, el hombre más allá de la figura. Su nombre se convirtió en sinónimo de liderazgo, inspiración y lucha y fue así como conformó un ejército en el que pelearon no solo soldados, sino personas del común que siempre creyeron en sus ideales de una tierra libre.

Un hombre apasionado en el campo de batalla y fuera de él, la serie también contará los detalles de su tormentosa vida sentimental; desde la muerte de su madre cuando era niño, la muerte de su primera esposa meses después de haberse casado, sus múltiples amantes cuando dejó de creer en el amor y, finalmente, su apasionado romance con Manuelita Sáenz, quien se convirtió en protagonista de su gesta revolucionaria y en el amor de su vida. Un hombre valeroso que dio su vida por su gente cruzando fronteras y dejando un legado imborrable en los corazones de todos aquellos que creen en la unión, la hermandad y la libertad”.

El rodaje de Bolívar, una lucha admirable) empezó el 7 de marzo de 2018 en Colombia en Cartagena de Indias, y se pasó por ciudades como Villa de Leyva, Monguí, Calí, Popayán, Parque nacional natural Los Nevados, el Páramo de Ocetá y los Llanos Orientales. En mayo de 2018, la producción se trasladó a Toledo, España, donde con la ayuda de Galdo Media filmaron algunas escenas en la finca de Lavaderos de Rojas.

Además de Luis Gerónimo Abreu y José Ramón Barreto en el rol protagónico, forman parte del elenco la Miss Venezuela Irene Esser como María Teresa del Toro, la actriz ecuatoriana Shany Nadan como Manuela Sáenz, el actor peruano Guillermo Blanco, Patricia Tamayo, María José Vargas, Nicolás Rincón, Rosmery Marval, Paola González y Fernando Campo. Pero ¿quién es quién en la nueva serie colombiana de Netflix?

SIMÓN BOLÍVAR (Luis Gerónimo Abreu)

Bolívar fue un militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Su nombre se convirtió en sinónimo de liderazgo, inspiración y lucha. Fue un hombre valeroso que dio su vida por su gente cruzando fronteras y dejando un legado imborrable en los corazones de todos aquellos que creen en la unión, la hermandad y la libertad.

MANUELITA SAÉNZ (Shany Nadan)​

Fue la mujer que conquistó a Bolívar y fue el amor de su vida, siendo su mejor aliada, acompañándolo en todas sus campañas.

María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza (Irene Esser), la primera esposa de Bolívar que murió poco tiempo después de su matrimonio.

María Antonia Bolívar (Rosmeri Marval), hermana mayor de Bolívar

**Juan Vicente Bolívar **(Ricardo Mejía), hermano de menor de Simón Bolívar

María de la Concepción Palacios y Blanco (Nohely Arteaga), la madre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco.

Feliciano Palacios de Aguirre y Ariztía-Sojo y Gil de Arratia (Mauro Donetti), el abuelo de Simón Bolívar.

**Tomasa **(Margoth Velásquez), mamá de Matea Bolívar.

Carlos Palacios (Álvaro Bayona), tío del libertador venezolano.

Simón Rodríguez (Ernesto Benjumea), profesor de Simón Bolívar.

Pablo Clemente Palacios (Erick Rodríguez), esposo de María Antonia, la hermana de Bolivar.

Hipólita Bolívar (Bárbara Perea), conocida como Negra Hipólita, fue una de las esclavas de la familia Bolívar Palacios.

Matea Bolívar (Ana Harlem), una niña esclavizada de la familia Bolívar.

Esteban Palacios (Quique Mendoza), el tío de Bolívar

Andrés Bello (Nicolás Prieto), filósofo, poeta, traductor, filólogo, ensayista, educador, político y diplomático venezolano. Considerado como uno de los humanistas más importantes de América.

Felipe Martínez y Aragón (José María Galeano)

