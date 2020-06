Lewis Hamilton y su odio las corridas de toros en España

junio 14, 2020 - 9:45 am

El séxtuple campeón mundial de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, mostró su rechazo a las corridas de toros en sus redes sociales.

El piloto de Mercedes indicó junto a la imagen de un toro malherido y ensangrentado, que, en su opinión, «esto es realmente asqueroso, España!»

«No permitas que la tortura se disfrace como cultura», escribió, sobre la imagen del toro muerto, en su cuenta de Instagram, Hamilton, que, al ganar el año pasado su sexto título mundial, se encuentra a uno solo del récord absoluto en la categoría reina del motor, que detenta el alemán Michael Schumacher.

El inglés carga contra la tauromaquia en España a través de un post de la PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), la ONG animalista más grande del mundo. Hamilton anima de esta manera a sus seguidores a firmar una petición para que el Ministerio de Educación y Formación Profesional español deje de subvencionar a las escuelas taurinas.

«A los niños en España se les enseña a torturar y a matar toros a la edad de 14 años. Pedimos al Ministerio de Educación de España que clausure inmediatamente las escuelas de tauromaquia. Puedes ayudar compartiendo esta petición», insta Hamilton, de 35 años, 84 veces ganador en F1 -a siete victorias del récord de todos los tiempos, en poder de Schumacher- y plusmarquista histórico de ‘poles’ en la categoría reina, con un total de 88.

El británico es un activo practicante vegano y animalista, además de antirracista y medioambientalista. Hamilton apuntará a un séptimo título mundial dentro de tres fines de semana, cuando arranque un campeonato con numerosos aplazamientos y cancelaciones a causa de la pandemia del covid-19, que se pondrá en marcha -tras anunciarse las primeras ocho carreras de la temporada, todas ellas en Europa; y a falta de conocer el resto de las pruebas que conformarán el calendario 2020- con el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg, en Estiria.

Algunos no dudaron en responder públicamente al piloto británico. Fue el caso del torero Cayetano Rivera Ordóñez, quien, en inglés, replicó lo expuesto del siguiente modo: «Al Sr. Lewis Hamilton no le gustan las corridas de toros. ¿Y qué? De todos modos, antes de criticar la cultura de alguien, debería, al menos, aprender un poco más de lo que estás hablando. Respeto. Y no dejes que los bellacos te confundan».

No todo el mundo estaba en contra de la opinión del seis veces campeón del mundo de Fórmula 1. Así, por ejemplo, Aleix Espargaró, piloto de MotoGP, también en inglés, comentó la noticia con las palabras del británico, con un simple: «Bien dicho Lewis», acompañado con unas manos en alto en señal de reverencia. El de Granollers ya ha mostrado en otras ocasiones su visión del asunto en defensa de los animales y en contra de la Tauromaquia, teniendo distintas discusiones en las redes con toreros.

