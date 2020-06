Primicia NAD: Leo Colina presentará su primer show en la plataforma Zoom

junio 23, 2020 - 4:18 pm

Leo Colina, cantante y humorista zuliano, presentará el próximo 3 de Julio, su primer Stand Up Comedy «Borracho No Come Cuarentena» un show en vivo, que se adapta a las condiciones del confinamiento por el Covid 19.

Este innovador show podrás disfrutarlo desde cualquier lugar del mundo a través de Tablets, celulares , computadores y Televisores.El encuentro será desde la plataforma live zoom a partir de las 8:30 pm, donde podrás disfrutar de una divertida noche de humor a cargo de Leo Colina,

Leo es el primer zuliano que realiza un evento en esta plataforma y que promete contar todas sus anécdotas y experiencia en su «carrera etílica», alternándola con la música y el humor que lo caracteriza. Los espectadores podrán disfrutar de la escenografía del evento y tendrán la oportunidad de interactuar con el artista durante el show, además tendrán la oportunidad de ver en vivo y en directo como se quita el artista una máscara y logra ponerse otra con la misma esencia humorística.

«Hay que modificar las maneras de presentar el show, adaptándose a la tecnología para poder llegar a cualquier rincón del planeta» expresó. Leo Colina no deja de brindarle humor a sus seguidores, este show estaba preparado para visitar países como Chile, España, Perú, Ecuador, EEUU y Venezuela, debido a la pandemia se hizo la adaptación de la mano de uno de las mejores productoras de los EEUU Noxo Estudio para llevarlo a todos sus hogares.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nota de Prensa