Leipzig dice no saber nada sobre pase de Werner al Chelsea

Los dirigentes del RB Leipzig afirmaron este sábado 6 de junio que su goleador internacional Timo Werner no les ha informado de una posible marcha al Chelsea y que por ahora no se negoció nada con el club inglés, al contrario de lo que afirmaron medios ingleses y alemanes esta semana.

«Nos señaló hace unas semanas que se ocupaba de un traspaso. Pero hasta ahora no se ha hecho nada», respondió el patrón del RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, a una pregunta sobre los rumores de salida del jugador.

Antes del Chelsea, la prensa había especulado sobre una marcha al Liverpool del atacante de 24 años.

«Está esa cláusula de salida (estimada en 60 millones de euros), que hemos incluido en el contrato para darle la posibilidad de dar un nuevo paso», añadió Mintzlaff. «Ahora es él el que tiene el volante, no nosotros. A día de hoy, no ha actividado la cláusula y ningún club nos ha enviado una propuesta de traspaso», apuntó.

El Leipzig, asegura su presidente, no ha tenido por ahora «ninguna conversación» con el Chelsea sobre este asunto.

El entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, afirmó igualmente que no tenía información al respecto: «No me ha dicho nada, pero tampoco está obligado a hacerlo», dijo a Sky. «Creo que no hay nada hecho», sentenció.

Timo Werner, internacional alemán, ha marcado 31 tantos para el Leipzig esta temporada, teniendo en cuenta todas las competiciones. De ellos, 25 en 29 partidos en la Bundesliga.

El RB Leipzig es tercero en la liga alemana y está además clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones.

