Le caen a piedras en las redes a Edgar Ramírez por «La red avispa» y «The Last Days of American Crime» (Trailer)

junio 25, 2020 - 12:08 pm

El actor venezolano, Edgar Ramírez, después de haber recibido cualquier cantidad de elogios por sus películas: Carlos «El Chacal» y Bolívar ahora caen bombolones (prestamos la palabra al Padre Yamarte) sobre su techo que, esperamos no sea de cristal, por los dos largometrajes ofrecidos en la plataforma Netflix «La red avispa» y «The Last Days of American Crime».

En la primera, la oposición lo acusa de traidor y consideran la obra como una oda al régimen de los Castro en Cuba. Consideran que el actor ha traicionado la lucha de la oposición en Venezuela.

Sobre «Los últimos días del crimen» se le acusa de actuar en una película sin ton, ni son, cargada de balas y sexo y con un pésimo argumento.

Los portales https://cactus24.com.ve/ y https://www.clarin.com/ comentan sobre ambos films:

The Last Days of American Crime es dirigida por Olivier Megaton y protagonizada por Edgar Ramirez, Anna Brewster y Michael Pitt, nombres no tan conocidos en la industria del cine. El guión fue escrito por Karl Gajdusek y está basado en la novela gráfica homónima publicada en 2009.

Olivier Assayas desconcierta y no de la manera que nos puede tener bien acostumbrados, en este thriller de espías cubanos, que intenta combinar con dramas hogareños y que termina resultando un merengue. Y no de los más sabrosos.

Qué decir, qué contar y qué no. La película compitió en el Festival de Venecia el año pasado, pero puede que el lector no haya leído nada acerca de la misma, ni esté familiarizado con “Los cinco cubanos”, así que no vamos a develar mucho de la trama.

Sí que René González (Edgar Ramírez) un buen día en los ’90 decide dejar a su esposa Olga (Penélope Cruz) y a su hijita en La Habana, sin decirles nada, y emigra a Miami. Es piloto de avión y dice estar harto de la falta de comida y bienes esenciales que tiene Cuba. Ubicándonos en el tiempo: Rusia ya no aportaba económicamente a la Revolución castrista luego de la caída del Muro de Berlín.

JC