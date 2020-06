LaMarcus Aldridge, de los Spurs, se perderá el final de temporada NBA

junio 8, 2020 - 9:25 pm

Los San Antonio Spurs anunciaron este lunes 8 de junio que su figura LaMarcus Aldridge fue operado del hombro derecho en abril y no participará en el final de temporada de la NBA.

El pívot, de 34 años, se sometió el 24 de abril de forma exitosa a «una descompresión subacromial artroscópica» en su hombro derecho en una clínica de Dallas, Texas, que le hará perderse el resto de la campaña, informaron los Spurs en un comunicado.

«Estoy decepcionado por no poder terminar la temporada con mis compañeros, pero emocionado porque estaré totalmente listo para la próxima temporada y más allá», dijo Aldridge en el texto.

Siete veces elegido para el Juego de las Estrellas, Aldridge sufrió la lesión en un juego contra los Utah Jazz el 21 de febrero, lo que le hizo perderse varios partidos antes de que la temporada fuera suspendida el 12 de marzo por la pandemia de coronavirus.

