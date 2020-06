Laidy Gómez: «No he renunciado, ni renunciaré al cargo que me gané con votos»

junio 17, 2020 - 2:29 pm

La gobernadora del Estado Táchira, Laidy Gómez, salió al paso a las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, sobre los cuatro gobernadores de oposición y afirmó que no ha renunciado al cargo que se ganó con votos.

Sus declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa, en la que además resaltó que tampoco ha renunciado a la lucha política que viene desarrollando desde hace más de 17 años.

Gómez afirmó que lo dicho por el presidente Nicolás Maduro responden a estrategias políticas de «amenazas y amedrentamiento» contra los gobernadores de oposición. «Le aclaro a la sociedad venezolana y al estado Táchira, que ni he renunciado, ni renunciaré, ni al cargo que estoy ocupando actualmente, porque me los gané con votos, ni ha la lucha política que vengo desarrollando hace más de 17 años».

Dirigió su mensaje al presidente Nicolás Maduro a quien le reiteró que todos los cargos ocupados en su vida política, se los ganó con votos, contándose en elecciones primarias y luego ante el Consejo Nacional Electoral de turno, sus argumentos fueron respaldados con pruebas que demuestran lo referido.

La gobernadora tachirense dejó claro que no le tiene miedo a la participación electoral y menos a los votos.

«Nicolás Maduro, deje que los partidos políticos escojan a sus candidatos, déjelos desarrollar sus políticas participativas, respete la autonomía partidista y verá el impacto electoral que va a tener el proceso de la Asamblea Nacional, que pudiera quedar legitimado si usted permite que los partidos políticos escojan los candidatos y tengas libertades de participación política y electoral como lo establece la Constitución», puntualizó.

Por otra parte, Gómez insto a Maduro a dejar las amenazas, tomando en consideración que ella no es candidata a diputada a la Asamblea Nacional y le recomendó por preocuparse por tener un parlamento legítimo y no uno «amañado» con políticos que se sienten a «negociar tras las cortinas».

«En el 2021, ya vendrán elecciones a gobernadores que usted ya le puso fecha y no el CNE, ahí preocúpese por el candidato que me va aponer, para volver a ganarle las elecciones y para volver a superarlos con votos, que es lo único que a mi enseñaron hacer en mi partido», reiteró.

#17Jun 🇻🇪 "No he renunciado, ni renunciaré al cargo que ocupo actualmente porque me lo gané con votos, ni a la lucha política que vengo desarrollando hace más de 17 años"

La lucha por Venezuela no se abandona !!! pic.twitter.com/AXtqMe7n0V

— Laidy Gomez (@laidygomezf) June 17, 2020