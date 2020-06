La UEFA decidirá el futuro de la Champions la semana que viene

junio 11, 2020 - 9:44 am

El formato y el calendario del epílogo de la Champions League de 2019-2020, interrumpida debido al coronavirus y cuya reanudación es esperada en agosto, figuran en la agenda de una reunión crucial de la UEFA, el miércoles y el jueves próximos, anunció este jueves 11 de junio la confederación europea de fútbol.

Las ciudades organizadoras de la Eurocopa-2020, aplazada en un año a 2021, deberían también ser confirmadas en esta reunión por videoconferencia del Comité ejecutivo de la instancia.

Elegida antes de la pandemia, Estambul es todavía la ciudad oficialmente designada para albergar la final de 2020 de la Champions.

Pero la pandemia ha creado dudas y las ciudades de Fráncfort, Lisboa, Madrid y Moscú han aparecido en la prensa como posibles alternativas. La BBC informó el martes que la capital portuguesa parecía ser favorita.

Según la prensa, la UEFA podría planear un formato alterado para la Champions a disputar en agosto, con partidos únicos en terreno neutral a partir de cuartos de final en lugar del tradicional formato de ida y vuelta, tal vez juntando a los ocho equipos en liza en una misma ciudad.

🖥️ The #UEFAExCo will hold its next video meeting in two parts, on Wednesday 17 and Thursday 18 June.

🏆 A series of club and national team competition updates will be discussed.

Full agenda 👇

— UEFA (@UEFA) June 11, 2020