La ropa también en confinamiento ¿Hace cuánto no te vistes para salir?

Resulta un error guardar la ropa como si fueran un autentico tesoro, sin darles uso ni aprovecharlas, el confinamiento ha provocado que nuestro closet se mantenga intacto por días y que nuestra prenda perfecta solo sea la pijama. Blusas, vestidos y pantalones de vestir permanecen en estado de reposo por estos días, lo curioso es ¿Cuánto tiempo puede durar la ropa sin usar en nuestro closet?

La ropa, generalmente, puede deteriorarse y desgastarse más durante el guardado y el lavado que cuando es usada, si las telas o tejidos chocan con superficies que las deterioran, las puntas de las fibras harán que la prenda se vea deslucida, con el tiempo, las fibras también perderán el tinte y se verán descoloridas.Es normal que consigas tus prendas de ropa luego de un tiempo sin usar llenas de polvo, rotas o manchadas, tu ropa preferida, prendas delicadas o compras de última hora que está sin estrenar sin ventilación alguna estarían en peligro, la humedad es el principal enemigo de la ropa dentro del closet, genera hongo, moho y desprende mal olor, esta proliferación de bacterias tiene un efecto devastador que ha hecho de nuestras prendas favoritas trapos inservibles, se recomienda ventilar el armario todos los días o por lo menos una vez por semana y sacar las prendas de vestir al sol, para preparar la ropa antes de guardarla por largos periodos de tiempo

Hoy el coronavirus afecta hasta a nuestras prendas de vestir, la diseñadora y modista Consuelo Bermúdez, recomienda:

*Tender al sol o a la sombra. Si las prendas son oscuras es mejor ponerlas a la sombra ya que el sol decolora, por el contrario, si la ropa es blanca es mejor colocarlas al sol.

*Sacudir la ropa, este gesto puede ahorrarte mucho esfuerzo y tiempo a la hora de planchar.

* Colgar la ropa por los hombros, esta técnica deforma la ropa y deja marcas. Lo mejor es poner las pinzas.

* No dejes la ropa en la lavadora, La humedad puede hacer que tome mal olor.

¿Desde cuándo no te vistes para salir?

“Lo de ponerse otras prendas estos días no entra en sus planes, pero eso no significa que vaya a estar las 24 horas del día con el mismo, por eso he decidido hacer con un buen armario con varios diseños nuevos para afrontar la cuarentena” expresóJoeWeir

Las redes sociales se han convertido en la ventana al mundo exterior permitiendo observar las cuentas de Instagram de modelos y celebridades que siguen activos con sus publicaciones, lográndose esclarecer la eterna duda que se ha hecho más patente estos días de confinamiento. ¿Hay vida más alládel pijama cuando se está en casa?,realmente la gente sigue los consejos de los gurús de la moda y se pone sus mejores galas, aunque en cuanto a gustos no hay nada escrito, lo que se asegura es que hay diversos perfiles muy ligados al tipo de personalidad, fácilmente reconocibles en función del estilismo elegido, aunque no vayan a pisar la calle.

