La NFL admite que ignoró las protestas contra el racismo de jugadores

junio 5, 2020 - 8:59 pm

El comisionado de NFL, Roger Goodell, reconoció este viernes 5 de junio que la liga debió escuchar antes a los jugadores que protestaban contra el racismo, como le habían reclamado la víspera un grupo de figuras afroamericanas de la liga.

«Nosotros, la Liga de Fútbol Nacional (NFL), condenamos el racismo y la opresión sistemática de personas negras», dijo Goodell en un vídeo de 81 segundos. «Nosotros, la Liga de Fútbol Nacional, admitimos que nos equivocamos al no haber escuchado a los jugadores de la NFL antes y haberlos animado a hablar claro y protestar pacíficamente».

«Nosotros, la Liga Nacional de Fútbol, creemos que las vidas de los negros importan», agregó. Estos pronunciamientos habían sido reclamados el día antes por una docena de jugadores de la liga a través de un vídeo difundido en redes sociales.

We, the NFL, condemn racism and the systematic oppression of Black People. We, the NFL, admit we were wrong for not listening to NFL players earlier and encourage all to speak out and peacefully protest. We, the NFL, believe Black Lives Matter. #InspireChange pic.twitter.com/ENWQP8A0sv

— NFL (@NFL) June 5, 2020