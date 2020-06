La MLB cancela la temporada de Ligas Menores

junio 30, 2020 - 4:07 pm

La Major League Baseball (MLB) decidió cancelar la temporada 2020 de las Ligas Menores.

El anuncio oficial se realizará en las próximas horas, según The Athletic.

Desde hace algunas se venía manejando esa posibilidad tras reducirse el calendario de MLB a solo 60 juegos.

La principal causa de la suspensión de la MILB se debe al no poder proveer jugadores a las sucursales durante el año en curso.

Ahora las distintas organizaciones tendrán que armar un plan para devolver el dinero de las entradas a los fanáticos que cada año reservan sus asientos con anticipación. Es sabido las consecuencias económicas que el coronavirus dejó en la industria deportiva, por lo que el mundo de las ligas menores tendrá que tomar medidas drásticas de cara al 2021.

La suspensión de las Ligas Menores será sólo por el 2020 y los equipos tendrán que sacrificar el desarrollo de muchos de sus activos por lo que resta de año para sobrevivir.

La reducción de sucursales en las próximas temporadas y la cancelación de la campaña de 2020 vislumbran un panorama distinto para las ligas menores. Alrededor de 80 peloteros venezolanos se verán afectados con la cancelación de la temporada de Liga Menores.

