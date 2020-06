junio 15, 2020 - 2:36 pm

La soldado Mayra Memaid es una chica atrevida. Mexicana y adscrita al servicio militar, en sus ratos libres modela postea sus fotos en su cuenta de IG.

Estudiante de enfermería. Mayra revela su intimidad en una buena selección de fotografías donde resaltan sus atributos físicos.

En esta cuarentena, Mayra no tiene complejos en mostrar su verdadero yo. Con mucha soltura expresa: » Las mejores cosas de la vida ya son mías. No me digas que tienes algo bueno para mí porque yo ya tengo algo bueno.»