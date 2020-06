La inspiradora carrera de Andrés Galarraga en las Grandes Ligas (VIDEOS)

junio 8, 2020 - 9:55 pm

Mientras regresa el béisbol, vale la pena recordar a jugadores especiales en la historia de dicho deporte y por qué fueron tan importantes, Andrés Galarraga es uno de esos jugadores cuyos nombres te hace sonreír cuando lo escuchas.

Sin duda, eso se debe en parte a su alegría que siempre iluminaba a todo un clubhouse. El criollo es un personaje divertido, con una historia tan inspiradora que algunos olvidan el gran bateador que fue.

En caso de que algunos no recuerden, “El Gato” una vez dio un batazo de 529 pies de distancia. Y tampoco se trata del mito de que “Mickey Mantle dio un jonrón de 700 pies”. El de Galarraga fue comprobado.

Curiosamente, Galarraga fue un jugador utility a inicios de su carrera como adolescente con los Leones del Caracas en la LVBP. Jugó con el equipo de la capital por 15 años, mucho después de que se estableció como grandeliga

Aunque estaba algo de sobrepeso, al menos según los Expos, el equipo de Montreal lo firmó. Se dieron cuenta inmediatamente de que, a pesar de su corpulencia, tenía una impresionante agilidad cuando jugaba en la primera base y por eso fue apodado El Gato.

Andrés Galarraga descifró Montreal un poco y tuvo un excelente año en 1988, liderando la Liga Nacional en imparables y total de bases alcanzadas para acompañar sus 29 cuadrangulares.

Sin embargo, también se ponchaba demasiado y en 1991, después de una campaña poco productiva y plagada de lesiones (a los 30 años) y con una fanaticada perdiendo la paciencia, los Expos lo cambiaron justo cuando estaba alcanzando otro nivel.

Las cosas para Galarraga en los Cardenales fueron un desastre, debido a una factura en la muñeca derecha a comienzos de la temporada de 1992, pero hubo un cambio positivo que enfilaría su carrera.

Trabajó con el coach de bateo en San Luis, Don Baylor, quien ahora como dirigente de los Rockies recomendó al equipo de expansión que firmara a Galarraga. El toletero encajó a la perfección, sus ponches no importaban, ya que su gran fuerza y contacto lo convirtieron en todo un monstruo.

En la temporada inaugural de los Rockies en 1993, Galarraga bateó .370, el mayor promedio para un bateador derecho desde 1938, y fue reconocido como el Regreso del Año de la Liga Nacional. Pegó 22 vuelacercas y con el paso de los años, aprendió a ser un bateador de poder en vez de contacto.

En 1996, sacudió 47 bambinazos y empujó unas asombrosas 150 carreras. Esto fue en gran parte por la altitud de Colorado y algunos en el béisbol pensaban que los cañoneros de los Rockies eran sólo una ilusión.

Los años seguían pasando y para el final de su contrato con los Rockies, aunque fue convocado al Juego de Estrellas, ya tenía 36 años. Lo dejaron ir para hacerle espacio a Todd Helton, así que Galarraga decidió firmar con los Bravos, un club con estrellas jóvenes, pero ansioso por contar con un bate veterano en la parte gruesa de la alineación.

En su primera campaña de 1998, el venezolano le brindó a Atlanta todo lo que el equipo esperaba: 44 jonrones, porcentaje de embasarse de .397 y un viaje a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Pero durante los Entrenamientos de Primavera del siguiente año, Andrés Galarraga comenzó a sufrir molestias en la espalda que surgieron de manera misteriosa. Después de que varios tratamientos no funcionaran, los médicos descubrieron el problema: Tenía un tumor en una vértebra.

Inmediatamente, se sometió a una quimioterapia y se perdió toda la temporada de 1999. Sus compañeros del pasado y del presente expresaron su apoyo y cuando regresó para el Día Inaugural del 2000, recibió una bienvenida de héroe.

After missing the entire 1999 season due to his battle with cancer, a 39-year-old Andrés Galarraga returned to put up All-Star numbers for the @Braves the very next year.

Big Cat is a legend. pic.twitter.com/W3C5GMPpIw

— FOX Sports South (@FOXSportsSouth) April 25, 2020