La golfista Ryu So-yeon gana torneo y dona premio contra coronavirus

La exnúmero uno mundial femenina surcoreana Ryu So-yeon ganó este domingo un torneo en su país, del circuito profesional de golf femenino (LPGA), y donó todas las ganancias del premio a organizaciones caritativas que luchan contra el nuevo coronavirus.

Ryu So-yeon firmó un par 72 en el último recorrido del Abierto de Corea, distanciando en un golpe a Kim Hyo-joo.

Después de su éxito, anunció que donaba los 250 millones de won (unos 185.000 euros, 206.000 dólares).

«Lo pensaba desde ayer (sábado)», declaró la golfista. «Antes de la ceremonia de entrega de premios llamé a mi madre. Le dije que iba a anunciar este donativo. Se quedó tan contenta como yo», afirmó.

Ryu So-yeon no jugaba antes de este torneo desde el 16 de febrero, fecha en la que terminó en el 34º lugar del Abierto de Ausralia, el último evento antes de que el circuito norteamericano de la LPGA fuera interrumpido por la pandemia.

