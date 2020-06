La Fórmula 1 anuló los GP de Azerbaiyán, Singapur y Japón

junio 12, 2020 - 9:01 am

Los grandes premios de Azerbaiyán, Singapur y Japón fueron anulados este viernes 12 de junio debido a la pandemia del coronavirus, pero la Fórmula 1 cree todavía en su proyecto de tener «entre 15 y 18 carreras de aquí a final de temporada».

«Estas decisiones (de anular las tres carreras) fueron tomadas debido a los diferentes desafíos a los que nuestros promotores están confrontados en estos países», explicó el promotor del Mundial, Formula One, en un comunicado.

«En Singapur y en Azerbaiyán, los plazos necesarios para la construcción de los circuitos urbanos hacen imposible la organización de estos eventos en un período de incertidumbre, y en Japón, las actuales restricciones sobre los viajes han conducido también a la decisión de no mantener la carrera», añadió el organizador.

Inicialmente prevista el 7 de junio, la manga en las calles de Bakú, en Azerbaiyán, había sido ya aplazada. La carrera de Singapur estaba programada el 20 de septiembre y la japonesa de Suzuka el 11 de octubre. Los grandes premios de Mónaco, Francia, y Holanda también habían sido anulados antes.

La temporada de Fórmula 1, que habría tenido que comenzar a mediados de marzo en Australia, se iniciará el 5 de julio en Austria con una serie de ocho carreras en Europa entre julio y septiembre, a puerta cerrada, con efectivos reducidos en el paddock y siguiendo un protocolo sanitario estricto.

BREAKING: There will be no F1 races in Azerbaijan, Singapore and Japan in 2020#F1 pic.twitter.com/u1PlAsaG8e

— Formula 1 (@F1) June 12, 2020