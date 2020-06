La Eurocopa se celebrará en 2021 en las 12 sedes previstas

junio 17, 2020 - 12:15 pm

La UEFA confirmó este miércoles que la próxima Eurocopa (11 junio-12 julio 2021) se disputará en las 12 ciudades anfitrionas originales, a pesar de las complicaciones ligadas al aplazamiento de un año por la pandemia de un torneo que iba a disputarse en 2020.

«Las 12 ciudades anfitrionas originales fueron confirmadas», declaró en conferencia de prensa Giorgio Marchetti, secretario general adjunto de la UEFA, tras un comité ejecutivo de la instancia, celebrado este miércoles.

El dirigente confirmó además las fechas del torneo, con un comienzo el 11 de junio en 2021 en Roma y la final el 11 de julio en Londres, que también recibirá las semifinales.

La 16ª edición del campeonato continental de naciones, aplazado un año por la pandemia, se jugará en Ámsterdam, Bakú, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenhague, Dublín, Glasgow, Múnich y San Petersburgo, además de Roma y Londres.

La nueva programación de la UEFA había hecho planear las dudas en algunas ciudades, debido a las complicaciones de aplazar un año el torneo.

«La idea es que sigamos en las mismas ciudades. Hemos hablado con nueve ciudades y todo está en regla. Pero con otras tres ciudades hemos tenido problemas», reconoció en mayo el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin en la cadena de televisión beIN Sports.

