La chica dorada Paulina Rubio y Barry Manilow, cumpleañeros de hoy

junio 17, 2020 - 12:47 am

Barry Manilow (Brooklyn, Nueva York, el 17 de juniode 1943) es un cantante estadounidense, descendiente de rusos, judíos e irlandeses. Sus padres, Harold y Edna Pincus (quienes fallecieron en 1993 y en 1994, respectivamente) lo registraron con el nombre Barry Alan Pincus, pero más adelante, poco después de suBar Mitzvah, su madre, quien se había divorciado de su padre y había vuelto a casarse, cambió legalmente su propio apellido y el de su hijo, utilizando desde entonces para ambos su apellido de soltera: Manilow. Barry es conocido por éxitos como I Write The Songs,Mandy y Copacabana (At The Copa). En 1990, la revista Rolling Stone le proclamó «representante de nuestra generación». Ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo.

Paulina Susana Rubio Dosamantes (Ciudad de México, 17 de junio de 1971)1 es una cantautora,productora discográfica, presentadora, actriz, modelo yempresaria mexicana.

Inició su carrera musical como integrante del grupoTimbiriche en 1981, del que luego se separó en 1991, después de haber grabado diez álbumes de estudio. En la década de 1990 preparó su carrera como solista y firmó un contrato con la compañía discográfica EMI Music con la que lanzó cuatro álbumes de estudio que resultaron tener un éxito considerable en territorio mexicano. La chica dorada, su álbum debut que después de varias re-ediciones a través de los años en países como México, Estados Unidos y España, vendió un millón de unidades. En 2000, Rubio ya con una nueva disquera, Universal Music Group alcanzó el reconocimiento en América, Europa y algunas partes de Asia con el material. Paulina (2000) que vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo un año después de su publicación, hecho por el cual su casa de discos le otorgó un doble disco de Diamante. Tras el éxito de Paulina, publicó su sexto álbum de estudio (el segundo bajo Universal) y el primero en idioma inglés titulado Border Girl (2002), que le permitió obtener un disco de Oro de parte de la Recording Industry Association of America (RIAA) al vender medio millón de unidades en los Estados Unidos. En 2004 y 2006 puso a la venta sus siguientes álbumes de estudio, Pau-Latina y Ananda respectivamente, que consolidaron a Rubio entre las cantantes de mayor importancia en la región Latinoaméricana.10 En 2009 lanzó Gran City Pop y en 2011 publicó Brava!, disco que tomó como influencia cantantes como Lady Gaga,Jennifer Lopez y Enrique Iglesias.

Wikipedia