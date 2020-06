La bella Norkys Batista mostró cómo se le quemaron las nalgas ¡Ardida y media!

junio 12, 2020 - 5:54 pm

La bella actriz y modelo Norkys Batista sufre por una insolación. No se sabe por qué, no dijo dónde estaba, pero lo cierto es que la morena más bella de Venezuela no aguantaba el dolor de las quemaduras.

¡Ardida y media! te muestro como se me quemaron las nalguitas», escribió la protagonista de La Trepadora en su Instagram.

Norkys asegura que se cuida mucho la cara, pero olvió colocarse protector solar por andar «dando carreras».

«Me cuido full la cara, y cuando digo full es que no salgo sin protector solar siempre, y ayer por andar con la carrera, la fiebre y la emoción,se me pasó ‘empatucarme’ de protector, pero nunca me imaginé que terminaría así de insolada. Les cuento que hoy me duele más que ayer», añadió en el mismo post.

