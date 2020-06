La alcaldesa de Machiques, Betty de Zuleta, desmiente que tenga COVID-19

View this post on Instagram

La alcaldesa del Municipio Machiques de Perijá, Betty Cifuentes de Zuleta desmintió estar contagiada del covid-19. Desde su residencia dandole gracias a Dios manifestó sentirse bien de salud, sin ningún tipo de síntomas y con muchas ganas de seguir trabajando por el municipio. Exhortó a la población a cumplir con las medidas preventivas de la cuarentena social. #Noticia #Covid19 #Machiques #Zulia