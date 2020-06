Karol G respondió a lluvia de críticas tras publicar twit con su perro

junio 2, 2020 - 4:09 pm

La cantante Karol G desató tremenda polémica luego de que publicara en sus redes sociales un mensaje en el que usó a su perro, un bulldog de manchas blancas y negras, como un ejemplo de armonía entre las razas.

Durante el pasado fin de semana, la colombiana escribió en su cuenta de Twitter: «El ejemplo perfecto de que el blanco y el negro juntos se ven hermosos”, utilizando la etiqueta #BlackLivesMatter con la foto del cachorro.

Tras la publicación, las críticas no se hicieron esperar y aunque borró su tuit y algunos la defendieron, ya el daño estaba hecho. Entre sus seguidores se generaron fuertes críticas, memes e incluso insultos para la cantante.

“El discurso de que ‘no hay razas’ invalida las luchas que históricamente las minorías han tenido que enfrentar a causa del racismo. Dile a tu publicista que te haga un mejor comunicado o borra tu cuenta de Twitter”, “¿Humildad?, esa mujer es racista”, fueron algunos de los comentarios colgados en redes.

La intérprete de “Secreto” publicó una disculpa en sus redes sociales en la que admitió su error y aclaró que su intención era expresar su apoyo a las manifestaciones que buscan poner fin al racismo y al abuso de poder.

«Me equivoqué y quiero aclarar que mis intenciones en la foto que subí eran bonitas y correctas. Lo que quise decir es que el racismo es terrible, que no lo entiendo. Estos días me he sentido muy afectada viendo la gravedad de la situación y es extremadamente doloroso ver cómo estas cosas siguen pasando”, dice parte del mensaje que compartió la artista de 29 años. «Todo esto tiene que parar. Solo existe una raza, la raza humana y ahora veo que la forma en como lo expresé no estuvo bien».

Los mensajes de @karolg queriendo solidarizarse con esta causa; son Ejemplo de como alguien que hace música y videos con factura afrodescendiete, con ídolos NEGROS. No tiene claro lo que es RACISMO, Ni Discriminacion, ni la importancia de las razas. Y es algo que sumaría Mucho.

No se a quien se le ocurrió dividir a la sociedad por “Razas” Usted no tiene un amigo blanco, un primo negro o un compañero caucásico. Usted tiene un amigo, un primo y un compañero.

Una de las celebridades que se unió a las críticas fue la cantante colombiana Goyo, quien consideró que los mensajes de Karol demuestran que “no tiene claro lo que es racismo, ni discrimación ni la importancia de las razas».

