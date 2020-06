Junio finalizó con 6 apagones, ya suman 43 fallas en lo que va de 2020

junio 30, 2020 - 5:53 pm

En junio los apagones no faltaron la mayoría de ellos por lluvia y los estados más afectados Falcón, Táchira, Miranda, Distrito Capital y Zulia.

Los apagones continuaron su curso en el mes de junio del 2020. A continuación y con detalles, cada una de las fallas presentadas durante el periodo, antecedido por 37 apagones, enero con nueve, seis en febrero, marzo con siete, abril con nueve y mayo con seis.

Lunes, 1 de junio

Los venezolanos iniciaron junio sin electricidad y haciendo colas por combustible subsidiado. Las denuncias se elevaron en la capital, pues algunas zonas de la Gran Caracas se mantuvieron sin servicio luego de cumplir más de 20 horas sin electricidad.

Sábado, 6 de junio

Parte de Maracaibo se apagó desde las 6 de la tarde tras un intenso aguacero. Parte de los sectores afectados con la falla, fueron San Francisco, San Felipe, circuito Villa Bolivariana, parte de La Coromoto (la 40), La Victoria y Grano de Oro

Domingo, 7 de junio

Desde las primeras horas del 7 de junio se registraron fluctuaciones eléctricas y repetidos apagones en el estado Táchira. En la red social Twitter reclamaron la inestabilidad del servicio y las interrupciones eléctricas repentinas.

Hasta tres cortes de 3 a 5 horas experimentaron comunidades en San Cristóbal antes del mediodía, que afectaron el funcionamiento de los electrodomésticos especialmente de las cocinas eléctricas ante la escasez del gas doméstico.

Martes, 9 de junio

Usuarios en las redes sociales reportaron un apagón que mantiene sin servicio a gran parte de Caracas y el estado Miranda, zonas que registraron intensas lluvias desde el día anterior.

Las zonas más afectadas fueron La Dolorita, Cumbres de Curumo, El Hatillo, El Güire, Santa Fe, El Cafetal, La California, Chuao, Macaracuay, Petare, Los Chorros, Bello Monte, Mirávila, Turumo, Quebrada de Cúa, Charallave, Terrazas de Guaicoco, Caurimare, El Llanito, entre otras.

La estación Miranda del Metro de Caracas, no prestó servicio debido a la inundación en sus instalaciones luego del aguacero que cayó entre ese día en la madrugada.

Miércoles, 10 de junio

Desde horas de la tarde del miércoles a la par de comenzar a caer lluvias sobre varias zonas del estado, el caos en el sistema eléctrico no se hizo esperar.

Gran parte de Paraguaná y del eje centro norte de Falcón sufrieron cortes que superan las 10 horas, en Coro capital del estado se restableció el servicio en algunas zonas por espacio de unas de horas la noche, pero nuevamente falló el fluido, dejando desde la madrugada del siguiente día gran parte de la ciudad sin electricidad.

En cuanto a la termoeléctrica Josefa Camejo y la península la situación no es distinta, se conoció que un rayo hizo salir de servicio la planta y hasta este jueves no ha sido estabilizado el fluido eléctrico teniendo un gran apagón en Paraguaná que fue intermitente por algunos intentos de reconexión los cuales no resultaron. La llegada de las primeras lluvias, empeoró el débil e inestable servicio eléctrico en la región falconiana.

Lunes, 22 de junio

La energía eléctrica falló a tempranas horas del día 22 de junio, lo cual retrasó el despacho del combustible, así como la conectividad, que afecta directamente los puntos de venta y las transacciones bancarias.

Pocos vehículos estaban en cola para surtirse de gasolina en las estaciones de servicio de Paraguaná. Las filas se mantuvieron hasta el mediodía, cuando empezó a llegar el combustible.

Sin servicio eléctrico permanecieron tambien diferentes zonas del eje Guarenas-Guatire del estado Miranda el lunes, 22 de junio, entre la madrugada y el mediodía.

Una fuerte lluvia con descargas eléctricas que cayó en la región a la medianoche dejó sin servicio a sectores como Nueva Casarapa, El Marqués, parte de Castillejo y la carretera nacional de Guatire.

El reporte de Corpoelec-Miranda detalló que se registraron averías en circuitos aéreos de media tensión debido a ramas de árboles que cayeron sobre el tendido eléctrico en varios puntos. Todos fueron solventados antes de las 7:00 am.

A la fecha suman 43 apagones en lo que va de 2020, todo esto combinado con la pandemia y la cuarentena que mantiene a la población confinada para evitar una propagación mayor del coronavirus.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día