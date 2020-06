Joe Biden asegura que de llegar a ser presidente de EE.UU. apoyará al pueblo venezolano

junio 22, 2020 - 12:27 pm

Sus declaraciones son una respuesta directa al las informaciones surgidas este fin de semana, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en una entrevista a medio informativo Axios que estaría pensando en reunirse con Nicolás Maduro y donde también se menciona que estaría dudando de su apoyo a Juan Guaidó.

Biden mediante su cuenta en Twitter rechazó las declaraciones de Trump y resaltó que Trump habla duro con Venezuela, pero admira a Nicolás Maduro.

«Trump habla duro con Venezuela, pero admira a matones y dictadores como Nicolás Maduro. Como presidente, apoyaré al pueblo venezolano y por la democracia», escribió acompañado de la publicación de Axios.

Trump talks tough on Venezuela, but admires thugs and dictators like Nicolas Maduro.

As President, I will stand with the Venezuelan people and for democracy. https://t.co/eUt28UxyXS

— Joe Biden (@JoeBiden) June 22, 2020