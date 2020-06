Inicia nueva etapa de flexibilización pero Maracaibo y San Francisco siguen exceptuados

junio 15, 2020 - 9:20 am

Con la reactivación de 14 nuevos sectores económicos, este lunes comienza la nueva jornada de flexibilización de la cuarentena bajo el esquema 7+7, para satisfacer las necesidades de la población frente al Covid-19 en el país.

Sin embargo, tal y como lo informara uno de los representantes del gobierno en su más reciente alocución, los municipios Maracaibo y San Francisco continúan exceptuados de esta normativa debido al riesgo de contagio que podría generarse.

Los nuevos sectores económicos que se suman son los eventos deportivos y gimnasios (sin público) de 7:00 am a 11:00 am; atención veterinaria de 1:00 a 4:00 pm; autocine de 7:00 a 11:00 pm; centros comerciales de 7:00 am a 5:00 pm, solo los comercios estratégicos.

También estarán operativos las papelerías y librerías de 7:00 am a 12:00 pm; heladerías y cafeterías para despacho solo para llevar de 1:00 pm a 5:00 pm; lavanderías y tintorerías de 12:00 pm a 5:00 pm; fabricación de electrodomésticos de 7:00 am a 12:00 pm; servicios de encomienda de 9:00 am a 1:00 pm; registros y notarías el martes, miércoles y jueves de 8:00 am a 12:00 pm; Autocine de 7:00 am a 11:00 pm.

Del mismo modo, lavados automáticos de 1:00 pm a 5:00 pm; ópticas de 7:00 am a 12:00 pm; reparaciones electrónicas de 12:00 pm a 5:00 pm; calzado y textil de 12:00 pm a 5:00 pm.

En la primera flexibilización se activaron la banca, consultorios médicos y odontológicos, la construcción, ferreterías, peluquerías, la industria textil y de calzado, así como el sector de las materias primas para la agroquímica e industria de aseo e higiene personal, además de los talleres mecánicos y venta de autopartes, servicios personalizados de refrigeración y plomería, incluido el transporte.

Este nuevo período ocurre tras los siete días de cuarentena de la semana pasada, período durante el cual solo estuvieron exceptuados los sectores de alimentos, medicamentos y servicios esenciales para la población.

Autoridades del gobierno pidieron a la población mantener las medidas de bioseguridad, como el uso obligatorio de mascarilla, así como el lavado de las manos y la higiene de los espacios de trabajo, entre otros.

Noticia al Día / AVN