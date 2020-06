Horóscopo NAD: El mensaje que tienen los astros para ti este 28-J

junio 28, 2020 - 10:08 am

Según tu signo zodiacal, los astros tienen un mensaje este domingo. En el Horóscopo NAD, Josie Diez Canseco te dice: «Algo bueno viene para ti este día».

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No te resultará fácil lograr que el ser amado disculpe tus reacciones impulsivas que le hicieron pasar un mal rato, tendrás que demostrarle tú deseos de cambiar para que tengas otra oportunidad. Número del éxito, 18.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Un asunto que no has solucionado te inquietará e incomodará al ser amado que verá en tu preocupación desinterés por estar a su lado, te darás cuenta y dejarás tus asuntos pendientes para otro día. Número del éxito, 5.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Las buenas noticias que has recibido a nivel laboral te producen alegría, el ser amado te sorprenderá con una celebración por tus éxitos, te divertirás y las felicitaciones que recibirás te harán sentir bien. Número del éxito, 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Te sientes muy bien solo y preferirás mantener libre y disfrutar de los halagos y admiración que despiertas, sabes que el amor llegará sin que tengas que buscarlo. Número del éxito, 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te encontraras con amistades cercanas, improvisaras una reunión que todos disfrutarán, el ser amado se sentirá feliz de que te olvides de tus responsabilidades y te relajes, la pasaras bien. Número del éxito, 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Aceptarás la invitación de la persona que te interesa, serán momentos gratos que terminarán con tus dudas de que tus sentimientos no son correspondidos, el amor de tus sueños se hará realidad. Número del éxito, 14.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te encontrarás con alguien que habías dejado de ver sin que tuvieras la oportunidad de hablarle de tus sentimientos, el entusiasmo con que aceptará tu invitación te ilusionará y le dirás lo que sientes. Número del éxito, 9.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Será un día feliz que pasarás en compañía del ser amado y amistades, realizarán actividades que todos compartirán con entusiasmo y los harán sentir renovado y con energías positivas. Número del éxito, 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Sentimentalmente has alcanzado una estabilidad a prueba de cualquier complicación, no te preocupes por la discusión que has tenido con el ser amado, hoy mismo se arreglará, ten confianza. Número del éxito, 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tendrás que hacer un imprevisto viaje y no sabrás como decirle al ser amado que no podrás cumplir con tu promesa de no volverte a ausentar, si le explicas tus razones te comprenderá. Número del éxito, 15.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Noticias sobre alguien cercano que pasa por dificultades te hará cancelar tus planes para acudir en su ayuda, el ser amado no se opondrá, te demostrará su orgullo por tu sensibilidad. Número del éxito, 12.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona especial te halaga y demuestra su interés te hará un obsequio que apreciarás mucho, no por su valor material sino por el mensaje de amor te hará sentir muy bien. Número del éxito, 10.

