Hernán Alemán, desde la clandestinad, revela que tiene COVID-19

junio 29, 2020 - 8:14 am

Hernán Alemán, exalcalde del municipio Cabimas y diputado por el Zulia a la Asamblea Nacional y quien es señalado por el Gobierno nacional de haber participado en la fallida operación Gedeón, reveló a través de un video, que padece COVID-19.

A través de su cuenta Instagram el parlamentario recalcó que tenía tiempo sin salir a la palestra publica, pero desde donde se encuentra quiso compartir que resultó positivo para el COVID-19, mostrando además los resultados emitidos por un laboratorio con fecha 21 de junio en los que arroja que tiene esta enfermedad, por lo que se encuentra en cuarentena, esperando recuperarse y evitando males mayores.

En el mismo post se pronunció acerca de las recientes declaraciones de Carlos Ortega, expresidente de la CTV, quien hace poco aseguró que se estaba desarrollando un proceso de «negociación» para la salida de Nicolás Maduro del poder. «Ojalá, pongamos todos la atención para eso, pongamos todos la disposición, pongamos todo lo que sea bueno, para que definitivamente se vaya este régimen, para nosotros es fundamental», precisó delante de una pared de ladrillo y en la que de fondo se veía la bandera de Venezuela.

Alemán se refirió además a las declaraciones de JJ Rendón, que estimó importantes y que cuestionó debió asumir una posición más dura, pero que sus recomendaciones deben ser tomadas en cuenta.

«Tenemos claro que tenemos un solo camino y cada día eso tiene que estar más claro, este régimen sale es a la fuerza, esos bandoleros salen a la fuerza…,», afirmó que están envestidos de algo que no tienen, que es pueblo, por lo que no tiene duda que la mayoría de los componentes del as Fuerzas Armadas están «locos porque pueda haber una asonada militar, que de al traste a la situación que hoy sucede en Venezuela».

El exalcalde dijo que debían estar atentos a lo que ocurra este miércoles 1 de julio, cito a la OFAC y la decisión que es distinta a la de la fiscalía y los tribunales de Nueva York, acerca de una situación referente a Venezuela.

Afirmó estar convencido en el trabajo realizado por ellos como «patriotas» y que no se pudo culminar porque no llegaron los recursos, debido a «manos oscuras», insistió que algo va a suceder, por lo que recomendó estar atentos.

El parlamentario hizo referencia al TIAR e insistió que este es el camino e instrumento, que se debe seguir.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día