“Hay que retomar el diálogo”: Stalin González invitó a cambiar la ruta

El diputado de la Asamblea Nacional (AN) Stalin González y firme aliado de Juan Guaidó, asegura que un “gobierno interino en el exilio” sería un gravísimo error. Es partidario de que la “lucha debe darse en Venezuela”.

Esto en respuesta a la propuesta del diputado y presidente de la AN Juan Guaidó denominada “continuidad administrativa”, según la cual la fracción de la AN que él lidera, y de la que González es vicepresidente, se mantendría en funciones una vez culmine el periodo constitucional el 5 de enero de 2021 y se instale el nuevo parlamento que será elegido en el venidero proceso electoral.

“Hay una alerta y está clara, el que no la quiera escuchar y quiera seguir viviendo encerrado no está viendo lo que está pasando. El país está cambiando. Aquí se planteó una ruta y no se logró el objetivo y no creo que se logre desde el exilio, hay que seguir luchando y bregando a lo interno”, afirmó González en una entrevista.

Asimismo, instó a los opositores a escuchar a sus seguidores y que es tiempo de cambiar la propuesta inicial que incluía “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Hizo un llamado al diálogo a fin de lograr un acuerdo político antes de las elecciones parlamentarias. “Hay una crítica y un desplazamiento de los más duros hacia los ‘ni-ni’, eso es una alerta de que no todos comparten la ruta trazada. Sectores que hace un año eran aliados incondicionales de la propuesta hoy dicen que hay que debatir”.

