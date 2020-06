Hamilton y Bottas harán ensayos privados en Silverstones durante la próxima semana

junio 4, 2020 - 1:05 pm

Los pilotos Mercedes, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, regresarán a la pista la próxima semana en el circuito inglés de Silverstone para prepararse para la temporada de Fórmula 1, que tiene previsto comenzar el 5 de julio en Austria, anunció este jueves la escudería alemana en Twitter.

«¡Regresamos a la pista la próxima semana en @SilverstoneUK!», tuiteó el constructor alemán.

El finlandés Bottas el martes y el británico Hamilton el miércoles pilotarán los monoplazas de 2018, ya que están prohibidos los ensayos con los coches de la temporada en curso. Será la ocasión para el equipo de «entrenar los protocolos» antes del primer Gran Premio de 2020 en el Red Bull Ring, añadió Mercedes.

Según la web oficial de la Fórmula 1, Ferrari también regresará a los entrenamientos, aunque en una fecha y en un circuito aún por decidir. Los pilotos de la Fórmula 1 no han vuelto a subirse a sus monoplazas desde los ensayos de pretemporada en Montmeló (Barcelona) en febrero.

El británico Lando Norris (McLaren) se puso al volante de un F3 el miércoles en Silverstone. La pandemia del nuevo coronavirus ha obligado a reprogramar todo el calendario de la Fórmula 1 para 2020. Ahora están previstas ocho carreras en Europa entre julio y septiembre y después el campeonato continuará fuera de las fronteras europeas.

