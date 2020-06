Hace una década en Wimbledon, Isner y Mahut disputaron el partido más largo de la historia del tenis

junio 22, 2020 - 2:13 pm

El encuentro entre John Isner y Nicolas Mahut celebrado en Wimbledon en 2010 duró más de once horas, y hoy ya se cumplen 10 años de ese evento.

El martes 22 de junio del 2010 se disputó este encuentro de la primera ronda del Gran Abierto Británico.

El estadounidense y el francés construirían durante tres días el partido más largo de la historia del tenis en la cancha 18 del All England, con capacidad para apenas 782 espectadores.

Una batalla de 11 horas y 5 minutos que entró en el libro Guinness con varios récords. Con los cambios que se introdujeron en los últimos años para evitar una maratón semejante, todo parece indicar que esa marca permanecerá imbatible.

Mahut entonces tenía 28 años, era el 149° del mundo, y había llegado a un par de finales de singles en césped en 2007, incluida una victoria sobre Rafael Nadal, pero nunca había ido muy lejos en Wimbledon. Más aún: con ese ranking, para entrar en el cuadro principal debió disputar la clasificación, que pasó con un triunfo en cinco sets sobre Stefan Koubek; un anticipo de lo que realizaría días después.

Isner y Mahut se jugó durante tres días en Wimbledon

El duelo entre Isner y Mahut comenzó el martes a las 18.13, hora londinense en la planilla del umpire, el hoy reconocido Mohamed Lahyani. Aunque suene insólito, los dos primeros sets se definieron rápido, en apenas 61 minutos, con un parcial para cada uno. Pero ya en el tercero y el cuarto llegaron al tie-break, y la acción del primer día terminó antes de empezar el quinto, a las 21.07, con poca luz natural para continuar, con dos sets por lado. Hasta allí, nada fuera de lo habitual, con 183 números de juegos.

Regresaron al court 18 el miércoles, a las 14.05. Y allí comenzó la batalla sin fin, el partido eterno. En ese segundo día, completaron ¡118 games!Hasta el 59-59 del quinto, con diez horas exactas de juego, hasta que otra vez la puesta del sol decretó un nuevo descanso. A medida que pasaban los games, los sets, las horas, crecían las consultas a la mesa de estadísticas de la ATP y del All England, con asistentes dispuestos a hurgar en los libros y en sus archivos, y comprobar con asombro cómo ese partido empezaba a llevarse puestas varias marcas.

Iban 38-38 y Mahut corría como si estuviera en el segundo game del primer set; Isner, con los brazos en jarra, no podía evitar cierta frustración; para entonces, ya había disparado 80 aces, el equivalente a unos 20 games de servicio. Las sombras de la tarde se alargaban y en todas las pantallas del All England se veían sólo las figuras de los dos gladiadores. Algunos no podían evitar la risa al escuchar al umpire Mohamed Lahyani cuando decía el score: «Game Mahut: 46-All (46 iguales)». El 50-50, cuando ambos llegaron a los 100 games sólo en un set, fue recibido con una ovación espontánea.

En el 58-58, tras casi siete horas ininterrumpidas, Isner tuvo un match-point, el cuarto del partido, pero Mahut lo salvó con un ace. Con poca luz, ingresó el supervisor del torneo para decretar la postergación.

El jueves, el court 18 estaba desbordado desde media hora antes.Mahut había sacado durante 65 games para mantenerse con vida, pero en el 68-69 quedó en la cornisa: 30-40. Era el quinto match-point para Isner. A las 16.48, el gigante norteamericano, con un passing paralelo de revés, trazó el último golpe de un partido memorable: 6-4, 3-6, 6-7 (7-9), 7-6 (7-3). y 70-68.

Noticia al Día/Agencias