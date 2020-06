Hace 16 años murió el cantante, saxofonista y pianista Ray Charles

junio 10, 2020 - 12:35 am

El 10 de junio del 2004 falleció el cantante, saxofonista y pianista estadounidense Ray Charles, el músico ciego que sorprendió al mundo con su talento y que dejó huella por su sello único en el ámbito artístico.

Charles nació en Albany, Georgia. Comenzó a perder la vista entre los 5 y 10 años de edad, cuando quedó ciego completamente, aparentemente a causa de un glaucoma, de acuerdo a la evaluación de los oftalmólogos de la época. Cuando todavía era un niño su familia se mudó a una comunidad de muy pocos recursos en Greenville, Florida, donde comenzó a mostrar su interés por la música. Desde 1937 y hasta 1945 tomó clases en la Escuela de Sordos y Ciegos de la Florida, en la ciudad de San Agustín donde comenzó a desarrollar sus habilidades musicales. Aunque lo que más aprendía en la escuela era música clásica.

Charles mostró un interés por el jazz y el blues cuando escuchaba la radio. A finales de la década de los cuarenta, Ray Charles Robinson consigue colocar un disco en las listas de su país, y en 1951 obtiene su primer top ten, gracias a «Baby, Let Me Hold Your Hand». Fue criticado por cantar canciones góspel con letras populares, aunque hay una gran tradición al poner letras religiosas a canciones y viceversa. Thomas A. Dorsey, uno de los fundadores de la música góspel, que también tuvo una carrera significativa en la música popular. Solomon Burke y Little Richard incluso se movieron entre los dos estilos.

Ray Charles se casó dos veces, la primera con Eileen Williams en 1951. En 1952 se divorciaron. La segunda vez contrajo matrimonio con Della Beatrice Howard Robinson en 1955. El matrimonio duró hasta 1977.

Charles tuvo en total doce hijos de diez relaciones diferentes: Alfonsina Charles, Evelyn Robinson, Sheila Raye Charles, Ryan Corey Robinson, Robyn Moffett, Raenee Robinson, Vincent Kotchounian, David Robinson, Robert Robinson, Ray Charles Robinson, Jr., Charles Wayne Hendricks, Reatha Butler y Alexandra Bertrand.

Después de una aparición en el Newport Jazz Festival logró un éxito importante con «(The Night Time is) The Right Time» y su canción más popular de 1959 «What’d I Say». La esencia de esta fase de su carrera se puede escuchar en su álbum en vivo Ray Charles en Persona, grabado ante una gran audiencia afroamericana en Atlanta en 1959. De esta canción se derivaron una serie de versiones por diversos grupos de la época e inclusive en español.

Ray Charles integró a su banda a las The Raelettes (Chicas de Ray), un grupo de tres chicas que ya antes se llamaban las Cookies. Así mismo una cantante soprano extra llamada Mary Ann Fisher.

Charles comenzó a ir más allá de los límites de su síntesis blues gospel mientras seguía con Atlantic, que ahora lo llamaba El Genio. Grabó con muchas orquestas y muchos artistas de jazz como Milt Jackson e incluso hizo su primer cover de música country con el «I’m Movin’ On» de Hank Snow.

Después de 1970, Charles realizó lo que sería un éxito o su pérdida, con algunos éxitos populares y trabajos aclamados por la crítica y alguna música que fue desechada. Se concentró en espectáculos en vivo, aunque su versión de «Georgia on my Mind», una canción originalmente escrita para una chica llamada Georgia, fue un éxito y pronto fue proclamada como la canción por excelencia de Georgia en 24 de abril, de 1979, con la aparición de Charles en el piso de la legislatura del estado. Incluso tuvo éxito con su única versión de «América the Beautiful». En 1980 Charles hizo una breve aparición en The Blues Brothers y años más tarde en su secuela Blues Brothers 2000. También hizo repetidas apariciones en Plaza Sésamo y en el Show de los Muppet.

En 1985, «The Night Time is the Right Time» fue usada en el episodio «Happy Anniversary» de The Cosby Show. Los actores usaron la canción para mostrar un canto popular que aumentó el índice de audiencia del show. En 1986, colaboró con Billy Joel en «Baby Grand» para el álbum The Bridge, participó en U. S. A. for África. En 1987, Charles apareció en el episodio «Hit the Road, Chad», de Who’s the Boss, con la canción, «Always a Friend». También apareció muchas veces en el espectáculo The Nanny, tocando con Yetta (Ann Guilbert).

La nueva colección de Charles con el público ayudó a una campaña de la Pepsi dietética. En su campaña publicitaria más exitosa, Charles popularizó la frase «You’ve got the right one, baby!». A la altura de esta fama reencontrada a comienzos de los 90, Charles invitó vocalistas para algunos proyectos. Esto incluía a la canción de INXS «Please (You’ve Got That…)», en el Full Moon, Dirty Hearts, así como la canción «Designing Women» en su sexta sesión. También apareció (con Chaka Khan) con su viejo amigo Quincy Jones en el éxito «I’ll Be Good To You» de 1990. En 2004 Charles realizó un álbum de duetos, Genius Loves Company, que fue nominado en los premios Grammy a mejor álbum vocal pop, álbum del año, y canción del año, ganando el álbum del año y canción del año. Un dueto con Norah Jones, «Here We Go Again», fue nominado a mejor canción.

Falleció a la edad de 73 años, el 10 de junio de 2004 en su casa de California.4​ Sus restos se encuentran en el Cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, California.

