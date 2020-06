Habrá béisbol de Grandes Ligas en el 2020 desde julio

junio 23, 2020 - 3:47 pm

La Major League Baseball (MLB) anunció por un comunicado que los propietarios acordaron de forma unánime que habrá temporada 2020 de las Grandes Ligas.

Horas después de que el sindicato de jugadores rechazó la última oferta de la liga que consistía en un calendario de 60 juegos con beneficios adicionales, MLB emitió un comunicado en el que aseguran: “En vista de este rechazo, los clubes de MLB votaron unánimemente a proceder con la temporada 2020 bajo los términos del acuerdo del 26 de marzo”.

La única duda que le queda a la liga para determinar el número exacto de juegos y a partir de cuándo comenzar es: Si los jugadores pueden reportar el 1 de julio para reanudar los campamentos de preparación. Que el mismo sindicato apruebe el Manual de Operaciones que tendrá los protocolos de salud y seguridad correspondientes. Estas respuestas fueron requeridas a más tardar para este martes 23 de julio antes de las 17:00 horas.

De acuerdo con algunos reportes, de cumplir con estas condiciones, la temporada 2020 de Grandes Ligas igual será de 60 juegos por equipo y podría estar comenzando a finales de julio, específicamente el fin de semana del 24 al 26 de dicho mes.

The 60-game season, approved by the owners, will become official once the union agrees to have their players start spring training July 1, and sign off on the health and safety protocols.

— Bob Nightengale (@BNightengale) June 23, 2020