Guaidó dice que en muchos sitios la gasolina «se acabó en tiempo record»

junio 2, 2020 - 1:40 pm

El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, dijo este lunes 1 de junio que Juan Guaidó “está escondido en una embajada” en Caracas, afirmación que el líder opositor negó a través de su cuenta de Twitter recientemente.

“Te mienten, estoy donde siempre” respondió Guaidó a Maduro, descartando que se haya refugiado en una embajada tal y como lo informó el mandatario.

Guaidó, también reiteró este martes su rechazo al nuevo precio de la gasolina y el cobro de este combustible en dólares, cuando el salario del venezolano se paga en bolívares, aseveró.

Sus apreciaciones fueron hechas durante la plenaria de la Asamblea Nacional en la que se debatió entre otras cosas, el allanamiento a la residencia del procurador especial designado por la AN, José Ignacio Hernández, este lunes por funcionarios del SEBIN, la cual es calificada como una «persecución política».

Guaidó aseguró que en muchos sitios no llegó el combustible, se agotó en «tiempo récord» o no se pudo cumplir con este servicio porque no había electricidad.

«Este tema inicia un ciclo muy distinto para Venezuela, es una tragedia sin precedentes, no sabemos qué va a pasar con las dos bandas de precios” expresó.

#2Jun El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó rechazó el aumento desproporcionado del precio del combustible y el cobro en moneda extranjera, cuando la moneda oficial es el bolívar. #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/OYOa1WAXVC — TVV Noticias (@TVVnoticias) June 2, 2020

Noticia al Día / N.S.M – M.F

Foto: Agencias