Gobernador toma el control del Hospital Universitario ante saboteo interno a los protocolos de la OMS

«La política va a cambiar, tiene que cambiar. He decidido la transformación del manejo directivo, médico, incluso estudiantil del Hospital Universitario»



El gobernador del Zulia, Omar Prieto, informó que ha decidido transformar el manejo directivo, médico, administrativo y estudiantil del Hospital Universitario de Maracaibo.

«El Hospital Universitario se convirtió en un centro de conspiración para no respetar los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Vamos a ser contundentes, to me pongo al frente… Pudo mas el interés de las mafias, lo vamos a corregir…», dijo el Gobernador.

Prieto indicó que solicitó el permiso al presidente Nicolás Maduro para reorganizar el Hospital. Además, subrayó que entre los cambios del centro asistencial, está la metodología de trabajo.

