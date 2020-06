Fiscal de la CPI aseguró que en los próximos días habrá una decisión sobre denuncias contra Maduro

junio 21, 2020 - 6:30 pm

Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), adelantó que en los próximos meses habrá una decisión sobre las denuncias en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la presunta violación de DDHH y crimines de lesa humanidad en el país caribeño.

“Mi oficina se ha tomado el trabajo sobre Venezuela muy en serio e oficina inició un examen preliminar de la situación en febrero del 2018. No hemos estado ignorando la situación y hemos revisado una gran cantidad de información”, manifestó la abogada de Gambia, durante una entrevista con el Grupo de Diarios de América (GDA).

En esa línea, indicó que su equipo de trabajo ha realizado avances “significativos” en la investigación “sobre si los crímenes que se alegan sucedieron en Venezuela y equivalen a crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma”.

Ante las críticas por la lentitud del proceso y la falta de una resolución, mientras Venezuela sigue sumido en una alarmante crisis humanitaria y sufre abusos contra los DDHH, Bensouda explicó: “Son muchísimos documentos y tuvimos que hacer muchas traducciones. Y le puedo decir ahora que espero finalizar la valoración sobre este tema en los próximos meses”.

“Si nuestra valoración sobre la competencia material concluye de manera positiva entonces tomaremos el siguiente paso del examen preliminar que requiere evaluar la admisibilidad. Hemos demostrado que no nos dedicamos a la política, aplicamos la ley y la seguimos a donde nos conduzca. Y hemos sido consistentes en ese sentido”, agregó.

Consultada sobre si esa resolución tendrá lugar antes de fin de año, respondió: “No me gusta hablar de cronogramas y fechas por que a veces pasan cosas que los alteran y hacen imposible mantener promesas y eso no me gusta. Pero le digo que hemos avanzado de manera significativa, ya casi terminamos con la valoración y pasaremos de inmediato al tema de la admisibilidad. Es en los próximos meses. Eso le puedo anticipar pero no puedo darle una fecha precisa”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae