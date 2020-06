Festival del Cortometraje “Manuel Trujillo Durán” se realizará online

junio 20, 2020 - 4:51 pm

La competencia oficial se realizará del 23 al 25 de julio de 2020. A consecuencia de la actual situación preventiva de cuarentena en tiempos de COVID-19, la exhibición se presentará vía streaming

La Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia presentó el listado de cortometrajes seleccionados para participar en la XV Edición del Festival del Cortometraje Nacional e Internacional “Manuel Trujillo Durán”, organizado por la institución universitaria bajo la coordinación del departamento Audiovisual-Cine Club Universitario de Maracaibo.

En el año 2020 el Festival amplió su espacio de participación, traspasando las fronteras para erigirse como festival de talante internacional, dándole un nuevo impulso a la acción de promoción del arte cinematográfico, que desde hace 39 años cumple este evento.

Esta XV Edición del Festival del Cortometraje Nacional e Internacional “Manuel Trujillo Durán” es el resultado del dedicado esfuerzo aglutinado de su comité organizador y de personal que desde la Universidad del Zulia, siempre apoyados en la acción solidaria permanente de aliados permanentes, entre ellos el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CNAC, Teatro Baralt, Centro de Bellas Artes, CEVAZ, Facultad de Arte de LUZ, Mestizo Producciones, Circuito Gran Cine y Jeremachete Publicidad, no desfallecen en su intención de trabajar para la construcción de sentido social y renovación cultural, tan necesarios en tiempos en que la sociedad se encuentra inmersa en agudas crisis y conflictos.

La convocatoria 2020 del FMTD fue realizada bajo la modalidad en línea, con el apoyo de las plataformas Festhome (FH) y FilmFreway (FFW) e incentivó por primera vez la participación de Cortometrajes de todo el mundo, con realizadores de Croacia, EEUU, Brasil, Argentina, México, Alemania, Venezuela y España, entre otros países.

El comité organizador representado por Viviana Márquez, jefa del Departamento Audiovisual-Cine Club Universitario explicó que luego de finalizado el período de inscripciones el Jurado de Selección, integrado por los cineastas venezolanos Juan Carlos Wessolossky (Director y Productor), Inti Torres Melo (Guionista y Director) y Gerard Uzcategui. (Director y Fotógrafo) presentó los resultados de su exhaustiva curaduría que otorga el paso a la competencia oficial a 44 obras del séptimo arte.

En cuanto a la competencia oficial indica que se realizará del 23 al 25 de julio de 2020. Como consecuencia de la actual cuarentena en tiempos de COVID 19, la exhibición se presentará vía streaming, con las plataformas más sólidas a nivel internacional, para mantener los niveles de calidad y resguardar el material audiovisual de cada realizador. Igualmente en la medida en que la flexibilización de la cuarentena lo permita tienen previsto realizar algunas actividades presenciales.

En su totalidad para la competencia fueron inscritos 139 cortometrajes, siendo escogidos 22 cortos nacionales y 22 provenientes de 14 países: 4 de España, 4 Brasil, 2 de Francia, 2 de México y 1 de Guatemala, Alemania, Canadá, Reino Unido, EEUU, Australia, Nueva Zelanda, Estonia, Martinica y Suiza.

El listado final de los cortometrajes en competencia

Selección de Cortometrajes Nacionales

1.- Antílope, de Diego Murillo (13 min, 37″)

2.- Pleamar, de Marco Salaverría (10 min, 25″)

3.- Bolas criollas, de Juan Vicente Manrique y Vittorio Dugarte Barbarito (12 min)

4.- Hastío, de Sergio Pellín (12 min)

5.- El manantial, de Luís & Andrés Rodríguez (12 min)

6.- Dogma, de Dennys Rodríguez (5 min, 30″)

7.- Que hago yo Aquí, de Marialejandra Martín (9 min, 16″)

8.- Una visita al cuerpo del otro, de Andreina Calderón (17 min)

9.- Torta de Calabacín, de Fernando Díaz (19 min)

10.-. Andrómeda, de Joaquín Ojeda (20 min)

11.-. Nunca jamás en Venezuela: fallecidos por protestar, de Claudia Smolansky & Juan Vicente Manrique (15 min)

12.-. El Último viaje, de Rayner Yanez (10 min)

13.-. El regalo del diablo, de Pablo Alejandro de la Barra (14 min)

14.-. Civiles, de Emiliano Barreto (20 min)

15.- Muro de sombras, de Luís & Andrés Rodríguez (11 min)

16.-. La eternidad de Paula, de Dayana Gauthier (10 min, 50″)

17.-. Los Hijos del silencio, de Anthony Xavier (11 min, 51″)

18.-. El Potencial de Ricardo (y otras teorías sobre la muerte), de Armando D. Hernández (6 min)

19.-. El destetado, de Héctor Silva Nuñez (18 min, 20″)

20.- La Sed, de Lester Linares (10 min, 48″)

21.-. Pura pantalla, de Javier Farías (8 min, 21″)

22.-. El sueño de Eva, de Nell Coŕdova (12 min)

Selección de Cortometrajes Internacionales

De los 22 Cortos de la Competencia Internacional 15 están en la plataforma Festhome y 7 en FilmFreway, con aproximadamente 269 minutos en total:

1.- Stunned I remain alert, de Lucas H. Rossi dos Santos & Henrique Amud (15 min). Brasil

2.- Candela, de Gabriel Carrasco (15 min). España

3.- Será nuestro Secreto, de Sergi González (14 min). España

4.- Eu sou o Super-homem, de Rodrigo Batista (20 min). Brasil

5.- Duas vezes depois de Maíra, de João Fernando Lucas (17 min). Brasil

6.- Petic Bac (Stop the bus) de David Trujillo (15 min) Francia

7.- Energía, tempo, Cupertino, de Matheus Ruas (9 min). Brasil

8.- El reloj de Paula, de José Luís López (15 min). España

9.- Liremu Barana, de Elvis Rigoberto Caj Cojoc (9 min, 10″). Guatemala

10.- Boje, de Andreas Corde (10 min). Alemania

11.- Grey zone, de Guillaume Agier (10 min). Canadá

12.- Holodomor. Cookie de Olena Maksymova (5 min, 44″). Reino Unido

13.- La der des der, de Patrice Guillain (8 min, 18″). Francia

14.- Blue flower, de Saadi Constantine (24 min). Suiza

15.- Log out, de Victor Abreu (12 min, 18″). España

16.- Panic Attack, de Eileen O’Meara (3 min). EE UU

17.- Pendeja, de Sebastián Torres (9 min, 09″). México

18.- The quiet, de Radheya Jegatheva (10 min). Australia

19.- The creation of the world, de Antonio Coello (10 min). México

20.- Trap, de Paul James (12 min). Nueva Zelanda

21.- Waiting for a miracle, de Aljona Surzhikova (13 min, 32″). Estonia

22.- Zanmi, de Nadia Charlery (10 min 25″). Martinica

Para mayor información pueden seguir las cuentas en Instagram y Twitter: @culturaLUZ @festivalMTD; Facebook: FestivalDelCortoMTD o ingresar a la página www. festivalmtd.wordpress.com

