Felices cumpleañeros de hoy: Paul McCartney, Raffaella Carrá y esa divina lindura llamada Liz Solari (Video de Liz ¡por supuesto!)

James Paul McCartney (Liverpool, Inglaterra, 18 de junio de 1942) es un músico multiinstrumentista, empresario, cantante, compositor, productor musical, pintor y activista proderechos de los animales. Exintegrante de The Quarrymen (1957-1959), The Beatles (1960-1970), Wings (1971-1981) y The Fireman (1993-2008).

McCartney ganó fama mundial como miembro de The Beatles, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. McCartney y Lennon formaron una de las parejas de compositores más influyentes y exitosas, y escribieron algunas de las canciones más populares en la historia de la música rock.2 Después de dejar The Beatles, McCartney emprendió una exitosa carrera en solitario y formó el grupo Wings con su primera esposa, Linda Eastman, y el cantante y compositor Denny Laine.

McCartney figura en el Libro Guinness de los récords como el «músico y compositor más exitoso en la historia de la música popular», con 60 discos de oro y ventas de 100 millones de sencillos en el Reino Unido.

Raffaella Maria Roberta Pelloni, más conocida por su seudónimo Raffaella Carrà o La Carrà (Bolonia, 18 de junio de 1943), es una cantante, compositora, bailarina, actriz y presentadora de televisión italiana. Es conocida en Europa y América, pero principalmente en Italia, su país natal, y en España y Argentina. En esos tres países ha presentado numerosos programas de televisión. En los dos primeros, la mayor parte en la cadena italiana RAI y en la española TVE.

Empezó su carrera profesional a la edad de nueve años, tras ser elegida para un pequeño papel en la película Tormento del passato. Raffaella se matriculó a los quince años en el Instituto de Cinematografía, formándose como bailarina. Trabajó en Hollywood en la década de 1960, pero retomó pronto su carrera en Europa, tanto en el cine como en la televisión. TVE le propusó hacer un especial, La hora de Raffaella Carrà, que alcanzó un elevado grado de audiencia.

Liz Solari es una actriz argentina nacida en Colombia que comenzó su carrera como modelo. Hoy se afianza en cine nacional e internacional.

Nació en Barranquilla, Colombia, el 18 de junio de 1983, ya que su padre, Eduardo Solari (hermano de Jorge Solari) era director técnico de fútbol y había sido contratado para dirigir al Atlético Junior. Su familia volvió a Argentina cuando tenía 3 años.

En 2001 ganó el concurso de la agencia Dotto Models, cuyo dueño es Pancho Dotto, en la cual empezó su carrera de modelo. Prestó su cara a marcas nacionales e internacionales de prestigio y se consolidó como top model en Sudamérica.

Vivió en Estados Unidos y luego en Europa por dos años, donde trabajó para diseñadores como Roberto Cavalli y Jean-Paul Gaultier. Fue cara de marcas como Zara, Ripley, Almacenes Paris, Taft, Carpisa, Scunci, y otras marcas a nivel internacional como Pantene, Veet, Sedal.

