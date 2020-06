Falleció Svein Hansen, presidente de la Federación Europea de Atletismo

junio 20, 2020 - 4:07 pm

El noruego Svein Arne Hansen, presidente de la Federación Europea de Atletismo (European Athletics), falleció este sábado 20 de junio a los 74 años, tres meses después de haber sufrido un infarto cerebral, indicó su organización.

Fue elegido como máximo dirigente de European Athletics en 2015 y reelegido el pasado año. Hansen dirigió además la Federación Noruega de Atletismo durante doce años y la emblemática reunión de Oslo durante 24 años.

«Estoy muy triste tras conocer la muerte de Svein Arne hoy. Era un gran dirigente, un visionario de nuestro deporte y una personalidad carismática en la familia del atletismo», declaró Dobromir Karamarinov, presidente interino de la Federación Europea.

European Athletics is deeply saddened to announce that its President Svein Arne Hansen has died at the age of 74 on Saturday.

Svein Arne was European Athletics’ fifth president and was first elected in 2015 and then re-elected last year.https://t.co/2HXCbIE7j1 pic.twitter.com/dPSG2Rpo7o

— European Athletics (@EuroAthletics) June 20, 2020