Estos dos jugadores no jugarán en la reanudación de la NBA

El letón Davis Bertans (Washington Wizards) y el veterano alero Trevor Ariza (Portland Trail Blazers) renunciaron a competir en el final de temporada de la NBA previsto para comenzar el 30 de julio en Disney World (Orlando), informó este lunes ESPN.

Se trata de los primeros casos conocidos de jugadores que, sin estar lesionados, eligen no participar en la estricta concentración que tendrán que llevar a cabo los equipos durante semanas para resguardarse del coronavirus.

La NBA ha asegurado que los jugadores que prefieran ausentarse de Orlando no serán sancionados, y tienen hasta este miércoles como fecha límite para comunicar su renuncia.

De acuerdo con ESPN, Bertans y Ariza han tomado esa decisión por diferentes motivos. Bertans, de 27 años y candidato al premio de Jugador Más Mejorado de esta temporada, quiere prevenir posibles lesiones que le aparten de una mejora de contrato de los Wizards u ofertas superiores de otros equipos al final de la campaña, en la que será agente libre.

La franquicia de Washington, incluida entre los 22 equipos que reanudarán la temporada pero sin apenas opciones de pasar a playoffs, apoyó la decisión de Bertans, quien ha sufrido dos graves lesiones en el tendón de Aquiles.

Los motivos de Ariza, de 34 años, se derivan de un caso de custodia de su hijo de 12 años. Al jugador se le concedió un periodo de visitas de un mes que coincide con el calendario de juego en Orlando y eligió pasar ese tiempo con su hijo, explicó ESPN.

Ariza, con una larga trayectoria en la que conquistó el título en 2009 con Los Angeles Lakers, era titular con los Portland Trail Blazers, equipo que todavía tiene aspiraciones de clasificar a los playoffs.

La NBA y el sindicato han pactado que aquellos jugadores con condiciones de salud que les pongan en mayor riesgo frente al virus podrán ausentarse de Disney World, mientras que quienes prefieran no jugar por otras razones no serán sancionados pero recibirán recortes salariales por los partidos no jugados.

Según ESPN, Bertans dejaría de recibir unos 600.000 dólares si los Wizards, como es probable, no pasan a la postemporada mientras que Ariza perdería entre 1 y 1,8 millones de dólares de sueldo, dependiendo de si Portland es eliminado o clasifica a los playoffs.

La NBA se vio sacudida en las últimas semanas por la emergencia de un grupo de jugadores que cuestiona las condiciones de la reanudación y se plantea no participar, algunos con el objetivo de seguir apoyando el actual movimiento contra el racismo.

Por ahora, ninguno de esos jugadores ha anunciado su renuncia. Mientras tanto, los Toronto Raptors, actuales campeones, fueron este lunes el primer equipo en viajar al estado de Florida para concentrarse de cara a la reanudación de la campaña.

