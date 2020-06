Esta es la profecía completa (Orunmila) de los Babalaos del Zulia para Venezuela

junio 24, 2020 - 9:33 am

En esta matriz de información que orunmila nos dio como la solución de diferentes acontecimientos que la población está pasando, nos encontramos diferentes estancias o historias que son el día a día de nuestra población.

Se coloca de manifiesto otura iwori.

Otura a la derecha y iwori a la izquierda como la manifestación de lo positivo y negativo de esta matriz de información o llamado Odun fa.

Se revela que con una visión mística y clara de los acontecimientos podemos salir de las dificultades que aquejan a nuestra población siempre y cuando tomemos los debidos consejos para tener una mente clara y sin obstáculos dándole paso a la prosperidad que Orúnmila nos anuncia, en posición positiva Odun de comercio con prudencia sin agredir los espacios físicos de nuestro planeta y población podemos logran juntos hazañas incalculables con la venia y la unión de nuestracongéneres y los orişa ifa nos revela que debemos ser personas con una firme moralidad ya que no se aceptara la iniquidad, nos exhorta a cuidar y proteger a nuestra familia ya que los acontecimientos en posición negativa, nos llevara al descontrol mental y a las incesantes arremetidas de las ajogun (espiritualidades negativas) como: la impotencia, el descontrol, la impaciencia todo provocado por la falta de alimentos y hasta la muerte, ifa nos revela que no debemos tomar la sopa caliente.

Las dificultades tomarlas a la ligera no solucionaremos nada, con violencia no encontraremos caminos de claridad, solo lo nefasto y oscuro.

Cordura, disciplina y una gran fe por nuestra cultura eso nos llevara hacer lo correcto para tranquilidad de todos.

Nos encontramos que otura iwori se hizo adivinación para las orejas cuando querían tener una posición relevante en el cuerpo, se le aconsejó hacer sacrificio y ella obedeció solo con el ebo, llegaremos a tener esa posición que obtuvo, esta parte del cuerpo dándole estabilidad al mismo conformando su equilibrio dinámico que otras espiritualidades van a estar provocando conflictos por la falta de atención a estas, nuestra población y sus gobernantes deben hacer algo que jamás se allá visto religiones unidas por una sola voz ayudar, gobierno regional escuchando la voz de su pueblo y buscar la manera de llegar acuerdos, para que nuestra población zuliana no sea unnúmero más en una larga lista mundial de personas fallecidas y familias con un gran dolor que no podremos consolar,de pronto puede ser un sueño pero la adivinación de ifa es clara y contundente de no tomar acciones y el pueblo entrar en conciencia no disfrutaremos de la compañía de nuestra familia.

Ifa hace es un llamado de conciencia a todos y cada uno de los pobladores del Zulia, los ewo o tabú, prohibiciones recomendadas por los organismo de salud deben ser escuchados, aquí Orúnmila nos dice que el ebo más grande es el conductual no ser tercos y creer que esto es una mentira o manipulación de los gobiernos es una realidad que a diario muere personas con familia, de alimentación lavando correctamente los alimentos, tantos los comestibles como los espirituales orando, pidiendo diariamente para que Olodumare nos ayude a salir de este trance que estamos pasando.

Se debe calmar la ira da la naturaleza y la divinidades por el abuso que se ha tenido en su contra la práctica religiosa debe subir de nivel y poder cumplir con lo que ifa nos propone, cuidar a nuestros mayores y darles el verdadero respeto que merecen, adagio popular hijo eres padre serás.

Buscar la manera de hacer labores sociales y de limpieza a nuestra población y estado para que estas divinidades no llenen de las bendiciones que están en camino.

Solo limpiemos los obstáculos que no dejan que llegue el cambio para mejoras de la población estadal.

Atte. Awo odi saifakatonu.

