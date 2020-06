Esposo de Galilea Montijo salió en su defensa tras intento de extorsión con unas fotos intimas

junio 11, 2020 - 10:14 am

Fernando Reina, esposo de Galilea Montijo, salió en defensa de la actriz tras el intento de extorsión del que fue víctima hace unos días. Galilea publicó en sus redes sociales que había sido contactada por un desconocido el cual le amenazó con publicar unas fotos en donde ella aparece desnuda.

El esposo de Galilea Montijo publicó en su perfil de Instagram parte de un poema perteneciente a Rubén Darío titulado “La Calumnia” con lo cual mostró su apoyo a Galilea, además se refirió al caso de la extorsión, así lo publicó en las redes sociales:

«Una persona que con muy pocos escrúpulos y menos valores ha tratado de intercambiar material fotográfico con desnudos y lleno de edición por dinero. Fotografías en las que trata de vender una narrativa falsa, aludiendo a los inicios de la carrera artística de mi esposa. Las fotos en mención debieron ser tomadas hace más de dos décadas y considerando que mi esposa a sus 47 años luce más que espectacular -con o sin ropa-, el material fotográfico en cuestión no le hace justicia, ni es capaz de acercarse a la belleza de Martha Galilea Montijo Torres».

Fernando Reina también refirió que, en caso de que Galilea haya posado desnuda o fuere a hacerlo en alguna sesión de trabajo, él “siente mucho orgullo por ella” y tiene confianza de que “siempre ha trabajado con dignidad y entrega”:

No me sentiría molesto, celoso o avergonzado si mi esposa hubiera posado desnuda -ni ayer, ni hoy- al contrario, sería como en todo lo que ella ha hecho en su trayectoria, sería motivo de orgullo para mí, pues siempre ha trabajado con dignidad y entrega, me enamoré de una mujer exitosa y muy trabajadora que no tiene por qué avergonzarse de nada

Reina explicó que ha sido con Galilea con quien ha pasado momentos buenos y malos de su vida y que siempre ha sido un apoyo incondicional, por lo que a él no le corresponde el papel de juzgar a su esposa:

«Sé con quién me casé, con quién tengo un hijo y con quién paso mis momentos buenos y malos; esa persona no es la que está retratada en un puñado de fotografías que tienen como única intención de lastimar y difamar (…) Juzgar no me corresponde a mí, a mí lo que me corresponde es estar a un lado de mi esposa sabiendo que es víctima de un acto infame que solo viene a reforzar nuestra unión».

