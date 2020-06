¡Espeluznante! Hallaron desmembrado y enterrado cadáver de un taxista larense en el estado Portuguesa

junio 17, 2020 - 4:07 pm

Rafael Enrique Crespo Sánchez, taxista larense de 55 años, estaba desaparecido desde el pasado 11 de junio, pero ayer en horas de la tarde fue hallado muerto en el sector La Palera, de San Rafael de Onoto, estado Portuguesa.

Los hijos llegaron hasta el sitio para reconocer el cuerpo y fue por su vestimenta que confirmaron que era él. El cadáver estaba desmembrado y enterrado.

El último rastro que tuvieron de Rafael fue el jueves en la mañana. Ese día salió con tres pasajeros y un niño desde la calle 42 con carrera 25, cerca del Terminal de Pasajeros de Barquisimeto hacia Portuguesa. Uno de los pasajeros, supuestamente, se quedaba en la redoma de Acarigua y de allí seguía con la pareja y el infante hasta San Rafael de Onoto, pero su familia no tuvo más comunicación con él.

La hija de Rafael contó que en la tarde de ese día se preocuparon porque el hombre, de 55 años, no regresó a Barquisimeto y él no era de los que se quedaba por fuera. A raíz de esa sospecha, comenzaron a buscarlo y preguntarle a los conocidos por él, pero no hubo rastros. La familia se dirigió hasta Acarigua y denunciaron ante los cuerpos de seguridad sobre su desaparición.

El lunes 15 de junio en la noche funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) localizaron una pista sobre el paradero de Rafael cuando hallaron su carro Turpial gris en el sector El Morro, que es una zona boscosa. En esa oportunidad los uniformados peinaron toda la zona para tratar de ubicar al hombre, pero no encontraron nada.

El martes en la tarde, funcionarios del Cicpc se comunicaron con los familiares de Rafael y les informaron que en una finca de San Rafael de Onoto encontraron un cadáver y que se debían llegar a la zona para identificarlo.

Las esperanzas de la familia se desvanecieron cuando reconocieron que era Rafael, pues el cuerpo llevaba puesto una camisa color naranja, zapatos casuales color marrón y pantalón negro. Se pudo conocer que los criminales asesinaron a Rafael de una puñalada.

Funcionarios del Eje de Homicidios del Cicpc Portuguesa investigan el crimen y el móvil sería robo.

El periodista de sucesos Eleazar Urbaez confirmó la noticia a través de su cuenta Twitter.

Mujer fue el señuelo

Según revelaron medios de comunicación, una mujer (pasajera) habría sido el señuelo para que Rafael viajara, pues fuentes policiales presumen que los pasajeros con los que viajó el hombre desde Barquisimeto hasta San Rafael de Onoto son los presuntos homicidas.

Según fuentes policiales, los funcionarios de la DIEP de la Policía de Portuguesa junto al Cicpc comenzaron la búsqueda del taxista desaparecido y dieron con la mujer, que fue una de las pasajeras; ella habría sido quien llevó a los uniformados hasta la finca.

Desmembrado y enterrado hallan al taxista Rafael Enrique Crespo Sánchez (54) desaparecido desde el día Jueves #11Jun20 luego de haber prestado un servicio de taxi en su vehículo Turpial gris, marca Saipa, placas AC514KG a una familia pic.twitter.com/0xKCSx0381 — Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) June 17, 2020

La Prensa de Lara