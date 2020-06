En imágenes el eclipse solar «Anillo de Fuego» que se vio en África, Asia y Oriente Medio

junio 22, 2020 - 8:02 am

Un eclipse parcial de Sol generó un espectáculo el fin de semana para los astrónomos y los aficionados en África, Asia y partes de Oriente Medio.

Al fenómeno se le conoce como “anillo de fuego” debido a que la Luna cubrió la mayor parte del Sol, pero no su totalidad. Comenzó a las 11:45 de la noche del sábado (hora del este de Estados Unidos) y finalizó a las 5:34 de la mañana del domingo.

De Dubái a Taiwan y de Japón a la India, millones de personas pudieron ver el espectáculo.

En Dubái, las personas vieron cómo la Luna cubrió un 85% del Sol, y los fotógrafos captaron sorprendentes imágenes del eclipse sobre el icónico edificio de Burj Khalifa.

El país no volverá a ver algo así en 14 años, según el director ejecutivo del Grupo de Astronomía de Dubái, Hasan al-Hariri.

Al-Hariri dijo que, a pesar de que la pandemia del coronavirus arruinó sus planes de organizar una gran reunión para ver el fenómeno, el grupo recurrió a internet para ayudar a las personas a observar el eclipse parcial, con una transmisión en vivo de la Luna mientras se interponía entra la Tierra y el Sol.

“Un eclipse es un evento raro. Usualmente suceden un par de veces al año, pero difiere de ubicación a ubicación, así que no es algo fijo en un lugar. Ahora tuvimos la fortuna de tenerlo, el de diciembre del año pasado y este, y luego tendremos uno similar a este dentro de 14 años, así que es algo un poco raro de observar”.

El observatorio también vendió gafas especiales para que la ciudadanía pudiera ver el fenómeno de manera segura.

El clima nublado no disuadió a los entusiastas en la India, y el eclipse parcial también fue visible en el cielo de Nueva Delhi.

Happening now: "Ring of fire" solar eclipse pictured in #China's Tibet, Zhengzhou City and Beijing. #SolarEclipse2020 pic.twitter.com/NLPuby996l

— CGTN (@CGTNOfficial) June 21, 2020