El zuliano Gerardo Parra dio su primer cuadrangular en Japón (VIDEO)

@elyologp8 se estrenó como jonronero en Japón y en su segundo juego disparó de 3-2, con par de anotadas, un boleto y un cuadrangular de tres carreras para comandar la paliza de 11-1 que le propinó @yomiuri.giants a @hanshintigers_official. El jardinero remolcó sus tres primeras carreras con su soberbio estacazo en el séptimo episodio y fue nombrado jugador del partido. Su promedio es de .500 en este inicio de campaña. ⚾️🦈 🎥: NPB. #GerardoParra #GP8 #ElYolo8 #ParraShark #Yomiuri #Giants #NPB #Japan #CárdenasSportsMedia