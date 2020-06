El vínculo del Pollo Brito con el Rey del Reggae Bob Marley (VIDEO)

junio 2, 2020 - 5:24 pm

Rafael Pollo Brito reveló su gusto e inclinaciones por el reggae con un post a través de su Instagram, este martes 2 de junio de 2020.

El carismático presentador de televisión y e interprete de música venezolana colgó un video del Rey del Reggae, Bob Marley, en la mencionada red social, interpretando el tema Redemption song o Canción de redención según su traducción al español.

«Unos viejos piratas, sí, me robaron, me vendieron a los barcos mercantes. Minutos después, me capturaron del pozo sin fondo, pero mi mano se fortaleció por la mano del Todopoderoso. Seguimos adelante en esta generación, triunfantes. ¿Me ayudarás a cantar estas canciones de libertad? Porque son lo único que alguna vez he tenido, canciones de redención. Canciones de redención», dice parte de la canción de Marley.

Marley es el máximo exponente de la música jamaiquina que se desarrolló por primera vez en los años 60 en el referido país.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día